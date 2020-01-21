Двух «подозрительных» россиян задержали в Давосе в преддверии форума

Швейцарские СМИ сообщают, что двоих россиян задержали, но отпустили после того, как оба они предъявили дипломатические паспорта. После этого оба россиянина покинули Швейцарию

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Двое россиян были задержаны в Давосе полицией кантона Граубюнден за несколько месяцев до начала Всемирного экономического форума (ВЭФ), сообщают швейцарские СМИ. Газета Tribune de Geneve сообщает, что оба россиянина были задержаны в Давосе во время проверки документов, при этом один из них представился сантехником (франкоязычные СМИ Швейцарии используют термин plombier, немецкоязычные — Spengler), но при этом предъявил — так же как и второй задержанный — российский дипломатический паспорт.

Издание Tages-Anzeiger отмечает, что полиция была удивлена намерением «сантехников» провести в Давосе три недели, с 8-го по 28 августа. «Это дороговато для того, кто устанавливает или ремонтирует раковины и унитазы в России», — иронизируют швейцарские журналисты.

СМИ отмечают, что задержанных россиян заподозрили в шпионаже. Tribune de Geneve со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что те могли планировать установку подслушивающих устройств на ВЭФ или взлом компьютерных сетей. В свою очередь, основатель британского фонда Hermitage Capital Уильям Браудер предположил, что именно он был целью возможной операции российских спецслужб в Швейцарии. В беседе с журналистом Reuters Браудер сказал, что об этом ему сообщили сотрудники швейцарских правоохранительных органов.

По швейцарским законам наличие дипломатического паспорта само по себе еще не обеспечивает его владельцу иммунитет от ареста в случае обвинения в шпионаже, на это могут рассчитывать только дипломаты, официально аккредитованные при швейцарском МИД. Ни один из задержанных в Давосе россиян такой аккредитации не имел, однако ни полиция, ни Федеральная служба разведки (Service de renseignement de la Confédération, SRC) претензий к ним выдвигать не стали. Федеральная прокуратура, ответственная за уголовное преследование по делам о шпионаже, также сообщила Tribune de Geneve, что не начинала расследования в отношении двух мужчин.