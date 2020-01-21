Суд в Китае приговорил экс-главу Интерпола к тюремному сроку за взятки

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 61,47 (-0,07) Quote, 20 янв, 12:29
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 68,21 (-0,33) Quote, 20 янв, 12:29
Путин поздравил с юбилеем актера Дмитрия Харатьяна Общество, 11:29 Масштабирование без багов: как усилить команду разработчиков ПО Pro, 11:27 Как модерация с помощью роботов делает онлайн-покупки безопасными Тренды, 11:25 Ясмина Муратович — о природной красоте без усилий РБК и L’Oréal Professionnel, 11:16 Минздрав создаст экспресс-тест на выявление нового коронавируса Общество, 11:12 «Ростелеком» стал совладельцем 31% Фонда развития интернет-инициатив Технологии и медиа, 11:11 Почему число застройщиков под угрозой банкротства выросло на 80% Недвижимость, 11:03 Столтенберг сообщил о способном заглянуть вглубь России беспилотнике НАТО Политика, 11:01 Томский губернатор назвал предварительную причину пожара с 11 погибшими Общество, 10:56 Сбербанк сообщил о мощнейшей в его истории DDoS-атаке Бизнес, 10:54 Роспотребнадзор оценил риск распространения нового вируса из Китая Общество, 10:51 В штате бывший госслужащий: как бизнесу не нарваться на крупный штраф Pro, 10:51 Футбольный клуб «Сочи» объявил об аренде Кокорина из «Зенита» Спорт, 10:39 Суд в Китае приговорил экс-главу Интерпола к тюремному сроку за взятки Общество, 10:27
Общество ,  
0 

Суд в Китае приговорил экс-главу Интерпола к тюремному сроку за взятки

Мэн Хунвэй получил 13,5 года заключения за взятки, общая сумма которых составила более $2 млн
Мэн Хунвэй (Фото: Wong Maye-E / AP)

Бывший глава Международной организации уголовной полиции (Интерпол) Мэн Хунвэй приговорен к 13,5 года тюремного заключения по обвинению в получении взяток на общую сумму в 14,5 млн юаней (около $2,1 млн). Об этом сообщает CCTV со ссылкой на решение Народного суда китайского Тяньцзиня. Кроме того, Хунвэй обязан будет выплатить штраф в размере 2 млн юаней (около $290 тыс.). Отмечается, что он не выразил желания обжаловать вердикт, а сторона его защиты не подавала соответствующей апелляции.

По данным суда, в период с 2005 по 2017 год Мэн Хунвэй, используя свои полномочия заместителя министра общественной безопасности и начальника морской полиции Китая, оказывал услуги частным лицам и предприятиям за вознаграждение.

В начале октября 2018 года Мэн Хунвэй, занимавший тогда должность главы Интерпола, не вернулся из отпуска, который он проводил на родине в Китае. Его супруга, проживающая в Лионе (Франция), обратилась в полицию. По ее словам, Хунвэй не выходил на связь с 25 сентября. Китайские власти позднее сообщили, что задержали Хунвэя по подозрению в коррупции. Впоследствии глава Интерпола подал заявления об отставке. Позднее жена Хунвэя обратилась к французским властям с просьбой предоставить ей убежище из-за угроз, которые стали ей поступать.

Власти Китая исключили Хунвэя из коммунистической партии, уволив с государственных постов. Как сообщали в Государственном надзорном комитете Китая, Хунвэй признан виновным «в серьезных нарушениях партийной дисциплины». В конце апреля Верховная народная прокуратура КНР заключила его под стражу.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Интерпол, взяточничество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter