Экс-глава Интерпола признал вину в получении взяток на $2,1 млн

Бывший руководитель Международной организации уголовной полиции (Интерпол), экс-заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй на заседании суда в Тяньцзине признал вину в получении взяток, общая сумма которых составила 14,46 млн юаней (около $2,1 млн). Об этом сообщает газета «Жэньминь Жибао».

«В ходе судебного разбирательства прокуратура представила соответствующие доказательства. Обвиняемый Мэн Хунвэй и его адвокат провели перекрестный допрос. Обвинение и защита представили свои доводы перед судом», — пишет издание.

Мэн Хунвэй, как отмечает газета, полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Приговор будет объявлен позже, время пока не определено.

В начале октябре прошлого года Мэн Хунвэй, занимавший тогда должность главы Интерпола, пропал во время отпуска, который он проводил в Китае. Позднее китайские власти сообщили, что против него ведется расследование о взяточничестве. Спустя два дня в Интерполе заявили о получении от своего президента заявления об отставке.