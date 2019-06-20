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X5 Retail ₽2 575 (+24,16%) прогноз Атон к 11.06.20
Comcast $50 (+15,63%) прогноз Deutsche Bank к 29.04.20
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Политика ,  
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Экс-глава Интерпола признал вину в получении взяток на $2,1 млн

Бывший руководитель Международной организации уголовной полиции (Интерпол), экс-заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй на заседании суда в Тяньцзине признал вину в получении взяток, общая сумма которых составила 14,46 млн юаней (около $2,1 млн). Об этом сообщает газета «Жэньминь Жибао».

«В ходе судебного разбирательства прокуратура представила соответствующие доказательства. Обвиняемый Мэн Хунвэй и его адвокат провели перекрестный допрос. Обвинение и защита представили свои доводы перед судом», — пишет издание.

Мэн Хунвэй, как отмечает газета, полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Приговор будет объявлен позже, время пока не определено.

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Экс-главу Интерпола уволили с госпостов в Китае

В начале октябре прошлого года Мэн Хунвэй, занимавший тогда должность главы Интерпола, пропал во время отпуска, который он проводил в Китае. Позднее китайские власти сообщили, что против него ведется расследование о взяточничестве. Спустя два дня в Интерполе заявили о получении от своего президента заявления об отставке.

Теги: Интерпол, взяточничество
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