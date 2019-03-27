Экс-главу Интерпола уволили с госпостов в Китае

Китайские власти исключили из коммунистической партии и сняли со всех государственных постов бывшего главу Интерпола Мэна Хунвэя. Об этом говорится в заявлении Министерства контроля Китая.

Его признали виновным «в серьезных нарушениях» партийной, политической, организационной, трудовой дисциплины, а также заподозрили в получении взяток. Помимо этого он отказывался исполнять решения Центрального комитета Компартии Китая, «самопроизвольно расточал госсредства и имущество для того, чтобы поддерживать роскошный образ жизни своей семьи».

«По результатам расследования принято решение об исключении Мэн Хунвэя из рядов партии. Государственный надзорный комитет также дал указание уволить его с государственной службы», — подчеркивается в сообщении.

Хунвэй пропал 5 октября прошлого года, не вернувшись на работу из отпуска, который проводил в Китае. Позже китайские власти сообщили, что против него ведется расследование о взяточничестве. Спустя два дня в Интерполе сообщили, что получили от своего президента заявление об отставке.

В январе этого года супруга Хунвэя Грейс Мэн обратилась к французским властям с просьбой предоставить ей убежище из-за угроз, которые стали ей поступать.