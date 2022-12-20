Билл Гейтс сравнил нынешние времена с «бурными 1960-ми»

Только 1960-е годы были по ощущениям столь же бурными, как нынешние времена, считает миллиардер Билл Гейтс. Последствия глобальных событий острее всего ощутят на себе те, кто «и без того был в худшем положении», предупредил он

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Неспокойное время, через которое мир проходит сегодня, можно сравнить с 1960-ми годами, считает основатель компании Microsoft Билл Гейтс. Это мнение он высказал в своем блоге Gates Notes.

По версии Гейтса, события последних лет, такие как пандемия коронавирусной инфекции, конфликт России и Украины, вспышка инфляции и замедление экономического роста, а также изменение климата замедляют и обращают вспять достигнутый прогресс. «А в Соединенных Штатах наша политика более поляризована, чем когда-либо. В моей жизни единственным периодом, который ощущался таким же бурным, были 1960-е», — написал основатель Microsoft, которому в этом году исполнилось 67 лет. Это десятилетие отмечено в истории Вьетнамской войной, которую долгие годы вели США, и вторжением советских войск в Чехословакию.

Основное бремя этих перемен несут на себе беднейшие страны и люди, которые «и без того были в худшем положении», считает миллиардер. «Худшее, что мы можем сделать, — это отказаться их поддерживать. Я твердо убежден, что с правильными инновациями мы можем продолжать сокращать неравенство, несмотря на препятствия. Через фонд и свою личную работу я стараюсь сделать так, чтобы, несмотря на все, мир продолжал делать больше для помощи беднейшим», — заявил Гейтс.

Объясняя свои мотивы для работы через благотворительный фонд своего имени и фонд Breakthrough Energy, Гейтс сообщил, что скоро станет дедушкой: «Когда я думаю о мире, в котором родится мой внук, меня больше, чем когда-либо, вдохновляет задача — помочь всем детям и внукам получить шанс выжить и процветать». Фонд Гейтса будет увеличивать свои расходы: траты возрастут вдвое к 2026 году, пообещал миллиардер.

Говоря о целях фонда, который он основал совместно с бывшей женой Мелиндой, Гейтс отметил, что его приоритет — «помогать людям в бедных странах, которые не должны умирать, не делать этого». «Особенно детям», — подчеркнул он. Одной из главных задач на этом пути основатель Microsoft назвал разработку вакцин, которые помогают снижать детскую смертность.

Билл и Мелинда Гейтс основали Bill & Melinda Gates Foundation в 2000 году и с тех пор выделяют миллионы долларов на борьбу с нищетой во всем мире и программы здравоохранения, в том числе на борьбу с полиомиелитом и пандемией коронавируса. Также фонд вкладывает средства в развитие образования. Breakthrough Energy Catalyst основан Гейтсом в 2015 году. Это частно-государственный фонд, специализирующийся на целевых вложениях в зеленые технологии.

В июле 2022 года Гейтс сообщил, что в будущем намерен пожертвовать почти все свое состояние Bill & Melinda Gates Foundation. «Я сдвинусь вниз в списке самых богатых людей мира и в итоге выйду из него», — пообещал он. По данным Forbes на 20 декабря, миллиардер занимает шестое место в глобальном рейтинге с состоянием $103,3 млрд. Bloomberg оценивает состояние Гейтса в $111 млрд, предприниматель находится на четвертой строчке рейтинга самых богатых людей мира по версии агентства.

В заметке, опубликованной в его блоге в этот день, Гейтс подтвердил, что его не волнует место в рейтингах богатейших людей мира. «В конце концов фонд потратит все свои деньги и закроется. Когда это произойдет, его самым важным вкладом будут не розданные миллиарды долларов; это будут команды экспертов, которые строят партнерские отношения, а также разрабатывают стратегии и инновационные решения для уменьшения неравенства», — пояснил он.

В мае Гейтс предупредил, что влияние российской военной операции на Украине на глобальную экономику окажется более серьезным, чем было из-за пандемии. По его словам, конфликт вызвал увеличение цен на сырье, усугубление проблем с логистическими цепочками и рост государственных долгов. Попытки стран сдержать инфляцию привели к тому, что они стали повышать процентные ставки, что «в конечном счете приведет к экономическому замедлению». Ранее миллиардер предрек, что ожидает появления в мире новых пандемий, масштаб которых будет серьезнее, чем у пандемии коронавирусной инфекции.

Сторонники теории заговора обвиняли Гейтса в том, что он как-то причастен к созданию возбудителя COVID-19 и хочет получать от этого выгоду. «Если они будут думать, что это афера или что вакцины вредны, и люди не захотят прививаться, болезнь продолжит убивать людей», — отвечал бизнесмен.