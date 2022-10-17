Билл Гейтс признал, что его фонд сотрудничает с талибами

Билл Гейтс (Фото: Michael Loccisano / Getty Images)

Благотворительный фонд Bill & Melinda Gates Foundation основателя и экс-главы Microsoft Билла Гейтса и его жены Мелинды сотрудничает с движением «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) для борьбы с распространением полиомиелита в Афганистане. Предприниматель сообщил это в интервью британской газете The Telegraph.

Журналисты спросили Гейтса, готов ли он организовать встречу с представителями правительства «Талибана» в Афганистане, чтобы искоренить болезнь («Талибан» пришел к власти в стране в августе 2021 года). Миллиардер ответил, что представители фонда уже встречались с лидерами талибов в Катаре. Работу с ними усложнили американские санкции, считает он.

«Честно говоря, я не знаю, есть ли в этом какая-то секретность. Я сделаю все что угодно, чтобы помочь кампании по борьбе с полиомиелитом, это главный приоритет фонда», — пояснил предприниматель. Он также отметил, что собирается выделить еще $1,2 млрд на борьбу с заболеванием.

Полиомиелит — инфекционное заболевание, вызванное полиовирусом, в основном им заражаются дети до пяти лет. Вирус поражает нервную систему и в течение нескольких часов может привести к общему параличу (в одном из 200 случаев), но чаще приводит к пожизненным проблемам с опорно-двигательным аппаратом заболевшего. Вирус передается от человека к человеку фекально-оральным путем, реже — через носитель инфекции (загрязненная вода, продукты питания), и размножается в кишечнике. В государствах со всеобщей вакцинацией случаи заболевания полиомиелитом крайне редки, инфекция, вызванная диким полиовирусом, по состоянию на 2017 год зарегистрирована только в Нигерии, Афганистане и Пакистане.

Билл и Мелинда Гейтс основали фонд Bill & Melinda Gates Foundation в 2000 году и с тех пор выделяют миллионы долларов на борьбу с нищетой во всем мире, на программы здравоохранения, в том числе на борьбу с полиомиелитом и пандемией коронавируса. Также фонд вкладывает средства в развитие образования. В июле миллиардер объявил о намерении передать благотворительной организации почти все свое состояние.

Bloomberg оценивает состояние Гейтса в $105 млрд, он занимает пятую строчку в рейтинге богатейших людей планеты, по версии агентства.