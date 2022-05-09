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Билл Гейтс предупредил об экономическом спаде из-за событий на Украине

Рост процентных ставок в мире может привести в глобальному экономическому спаду, заявил миллиардер Билл Гейтс (состояние на 8 мая — $129 млрд, четвертое место в мировом рейтинге Forbes), сообщает Bloomberg.

Гейтс оценил влияние событий на Украине на экономику как более серьезное, чем было у пандемии коронавируса. По его словам, конфликт в регионе вызвал увеличение цен на сырье, усугубление проблем с логистическими цепочками и рост государственных долгов. Попытки стран сдержать инфляцию привели к тому, что они стали повышать процентные ставки, что «в конечном итоге приведет к экономическому замедлению».

Он также указал, что у биржевых «медведей» (участников рынка, которые перед обвалом рынка продают ценные бумаги или открывают короткие позиции) есть на этот счет «сильный аргумент».

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Фото:Александр Кондратюк / РИА Новости

В конце апреля российский Центробанк опубликовал базовый прогноз, согласно которому экономический спад в стране фактически продлится два года. Из документа следует, что в 2022 году реальный ВВП упадет на 8–10%, в 2023 году — на 0–3%. Экономический рост допускают только в 2024 году — на 2,5–3,5%. Снижение ВВП связывают с факторами на стороне предложения — перебоями в производстве, нарушениями цепочек поставок, снижением импорта в страну. Внутригодовая динамика в будущем году позволяет ожидать, что в 2023 году экономика перейдет «к постепенному росту в условиях структурной перестройки», считают в ЦБ.

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