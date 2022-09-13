Гейтс заявил, что конфликт на Украине подрывает международную помощь ЕС

Гейтс заявил, что конфликт на Украине истощает бюджет Европы на помощь другим странам

По мнению Гейтса, из-за событий на Украине человечество не сможет достичь установленных ООН целей устойчивого развития к 2030 году

Билл Гейтс (Фото: Jemal Countess / Getty Images / TIME)

Конфликт на Украине подрывает возможности Европы по помощи другим странам и борьбе с изменением климата, заявил The Financial Times бизнесмен, основатель Microsoft Билл Гейтс.

По его словам, из-за событий на Украине человечество не сможет достичь установленных ООН целей устойчивого развития к 2030 году. «Это самый сложный набор проблем, с которыми сталкивалось глобальное развитие», — отметил Гейтс.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития, европейские страны-доноры вносят почти половину всей помощи в рамках целей устойчивого развития. И события на Украине по степени влияния «даже хуже» пандемии коронавируса из-за возросших расходов Европы на решение целого круга проблем — от продовольственной безопасности до гендерного равенства, заявил бизнесмен.

«[Конфликт] на Украине истощает бюджеты [европейских стран] из-за расходов на оборону, обеспечение беженцев, субсидий на электроэнергию и логистику», — сказал он.

Гейтс призвал не допустить сокращения фондов для борьбы со СПИДом, малярией и туберкулезом, а также Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита.

В 2015 году государства — члены ООН приняли цели устойчивого развития в качестве основной повестки преобразования мира и экономики до 2030 года. В ежегодном отчете о достижении целей Гейтс и его бывшая жена Мелинда сообщили, что «за семь лет мир не достиг почти ни одной из них», в связи с чем «нужно ускорить темпы прогресса в пять раз».

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В 2000 году Гейтсы основали благотворительный фонд с активами около $50 млрд. Среди основных направлений его работы — программы в сфере здравоохранения и образования, борьба с опасными заболеваниями в развивающихся странах и расширение доступа к информационным технологиям.