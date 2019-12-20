Общество , 20 дек, 12:44
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Суд постановил экстрадировать из Италии в США топ-менеджера ОДК Коршунова
В Неаполе апелляционный суд постановил экстрадировать в США топ-менеджера российской Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова, который был арестован в конце августа в Италии по запросу американских властей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Джандоменико Кайяццу.
«Постановлена экстрадиция. Теперь есть 15 дней на подачу апелляции на это решение в Кассационный суд», — заявил он.
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