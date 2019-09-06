Минюст США раскрыл суть обвинений против задержанного топ-менеджера ОДК

Александра Коршунова обвиняют в сговоре с гражданином Италии, целью которого, по утверждению американского Минюста, была кража коммерческой тайны у «дочки» General Electric. Обоим грозит до 10 лет тюрьмы

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Россиянин Александр Коршунов и итальянец Маурицио Паоло Бьянки обвиняются в сговоре и попытке кражи коммерческой тайны у американской авиационной компании GE Aviation (является «дочкой» General Electric). Об этом сообщает пресс-служба Минюста США.

В ведомстве отметили, что обвинения против 57-летнего Коршунова и 59-летнего были предъявлены еще 21 августа, однако россиянин был арестован лишь 30 августа в международном аэропорту Неаполя в Италии.

В документе говорится, что Коршунов работал в Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), в состав которой входит дочерняя компания «Авиадвигатель», в сентябре 2018 года занесенная в санкционный список министерства торговли США «за действия, противоречащие национальной безопасности или интересам внешней политики Соединенных Штатов».

Бьянки — экс-директор итальянской дочерней компании GE Aviation. Он отвечал за дела компании в Китае, России и Азии. Покинув «дочку» GE Aviation, Бьянки начал работать в компании Aernova, штаб-квартира которой находится в итальянском городе Форли. «Между Aernova и «Авиадвигателем» был заключен контракт во время предполагаемого сговора», — говорится в сообщении.