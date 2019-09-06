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Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
Western Digital $70 (+13,1%) прогноз Wells Fargo Securities к 31.07.20 Купить
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Минюст США раскрыл суть обвинений против задержанного топ-менеджера ОДК
Александра Коршунова обвиняют в сговоре с гражданином Италии, целью которого, по утверждению американского Минюста, была кража коммерческой тайны у «дочки» General Electric. Обоим грозит до 10 лет тюрьмы
Фото: Amr Alfiky / Reuters

Россиянин Александр Коршунов и итальянец Маурицио Паоло Бьянки обвиняются в сговоре и попытке кражи коммерческой тайны у американской авиационной компании GE Aviation (является «дочкой» General Electric). Об этом сообщает пресс-служба Минюста США.

В ведомстве отметили, что обвинения против 57-летнего Коршунова и 59-летнего были предъявлены еще 21 августа, однако россиянин был арестован лишь 30 августа в международном аэропорту Неаполя в Италии.

В документе говорится, что Коршунов работал в Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), в состав которой входит дочерняя компания «Авиадвигатель», в сентябре 2018 года занесенная в санкционный список министерства торговли США «за действия, противоречащие национальной безопасности или интересам внешней политики Соединенных Штатов».

Бьянки — экс-директор итальянской дочерней компании GE Aviation. Он отвечал за дела компании в Китае, России и Азии. Покинув «дочку» GE Aviation, Бьянки начал работать в компании Aernova, штаб-квартира которой находится в итальянском городе Форли. «Между Aernova и «Авиадвигателем» был заключен контракт во время предполагаемого сговора», — говорится в сообщении.

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По версии Минюста, в период с 2013 по 2018 годы Бьянки от лица Коршунова нанимал бывших и нынешних сотрудников итальянского дочернего предприятия GE Aviation для проведения консультационных работ, связанных с редукторами для реактивных двигателей. «В заявлениях этих сотрудников обычно говорилось о том, что «владельцами патента и интеллектуальной собственности, полученных в результате проведенных работ, является министерство промышленности и торговли России», — утверждается в документе. В ходе консультаций для составления технического доклада сотрудники, как отмечает Минюст, использовали коммерческие тайны, которыми обладает GE Aviation.

В Минюсте указывают, что Коршунову и Бьянки грозит до 10 лет тюремного заключения за сговор с целью кражи коммерческой тайны.

О задержании Коршунова в Италии стало известно днем 5 сентября. В этот день, как заявил источник РБК из дипломатических кругов, в Италии должно было состояться заседание суда по вопросу о его экстрадиции в США.

Газета «Ведомости» сообщила, что Коршунову инкриминируют хищение интеллектуальной собственности и документации американской многоотраслевой корпорации General Electric. По данным издания, эту данные планировалось использовать в интересах российской программы по созданию авиадвигателя ПД-14 для новых российских среднемагистральных самолетов МС-21. Эту версию обвинения подтвердил дипломатический источник РБК.

Автор: Михаил Юшков
Теги: ОДК, Минюст США, Коршунов
Материалы по теме
Топ-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США
Политика
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