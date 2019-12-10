Россия инициировала экстрадицию из Италии топ-менеджера ОДК

Россия инициировала процесс экстрадиции задержанного в Италии директора по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова, сообщается на сайте Следственного комитета России.

В Италии Коршунова задержали в начале сентября по запросу США. Американская сторона обвиняет топ-менеджера в промышленном шпионаже и требует его выдачи: ему вменяют хищение интеллектуальной собственности и документации у американской корпорации General Electric. По мнению Вашингтона, Коршунов планировал применить эти документы для создания российского авиадвигателя ПД-14. В начале сентября Госдепартамент потребовал от Италии экстрадировать Коршунова, однако российское посольство выразило протест.

В России расследуют собственное уголовное дело против Коршунова — о хищении бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта по созданию авиационного двигателя гражданского назначения. СК считает, что с 2009 по 2014 год Коршунов «по предварительному сговору с иными лицами мошенническим путем похитил бюджетные денежные средства Российской Федерации в сумме более 7 млн руб.». Деньги были выделены на реализацию «дочкой» АО «ОДК» — АО «ОДК-Авиадвигатель» — проекта по созданию ПД-14. Басманный суд Москвы 6 декабря Коршунова заочно арестовал.