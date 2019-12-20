Отец предполагаемого стрелка с Лубянки рассказал об отношениях с сыном

Говоря о личной жизни сына, отец сообщил, что он недавно расстался с девушкой. «Я не знаю, как Светка (предположительно, речь идет о матери Евгения Манюрова. — РБК) говорила, с кем-то он встречался, потом разошлись. Я ему: Женя не хочешь жениться? Тебе под сорок лет. Он: не хочу», — заявил Манюров-старший.
В разговоре с Telegram-каналом 112 отец сообщил, что сын рассказывал ему о своей работе в посольстве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). По его словам, он заметил, как со временем у сына даже появился восточный акцент. РБК направил запрос в пресс-службу посольства ОАЭ в России.
Ранее мать Евгения Манюрова рассказала о сыне. По ее словам, он работал в охранных фирмах, однако, как ей позднее стало известно от бывшего коллеги сына, давно уволился. В последнее время Евгений «общался с какими-то арабами», добавила она.
Стрельба возле здания ФСБ в Москве произошла накануне вечером. Один сотрудник правоохранительных органов был убит, еще четверо пострадали. Также ранения получил гражданский. По словам близкого к ФСБ источника РБК, стрелок открыл огонь из автомата Калашникова. Он был ликвидирован силовиками. В операции по нейтрализации стрелка, по данным источника РБК, участвовали бойцы подразделения «Альфа». По факту стрельбы было возбуждено уголовное дело.