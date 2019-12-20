Отец предполагаемого стрелка с Лубянки рассказал об отношениях с сыном

Отец предполагаемого стрелка с Лубянки рассказал об отношениях с сыном

По словам Фатиха Манюрова, они общались редко и созванивались только по праздникам. Отец подтвердил, что сын увлекался стрельбой, а также рассказал о его работе в посольстве ОАЭ

Евгений Манюров (Фото: Евгений Манюров / VK)

Фатих Манюров — отец Евгения Манюрова, который, предположительно, устроил стрельбу возле здания ФСБ в центре Москвы, в интервью «Пятому каналу» заявил, что шокирован информацией о действиях сына.

«Очень негативно воспринял. Лучше бы он себе пулю в лоб, чем в кого-то стрелять, вот, честно», — прокомментировал произошедшее Фатих Манюров.

По словам отца, его сын не пил и не курил. Также он рассказал, что Евгений особо не поддерживал отношения с ним. Общались в основном только по праздникам, уточнил Манюров-старший.

Он подтвердил, что Евгений увлекался стрельбой и мечтал стать мастером спорта.