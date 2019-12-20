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Отец предполагаемого стрелка с Лубянки рассказал об отношениях с сыном
По словам Фатиха Манюрова, они общались редко и созванивались только по праздникам. Отец подтвердил, что сын увлекался стрельбой, а также рассказал о его работе в посольстве ОАЭ
Евгений Манюров (Фото: Евгений Манюров / VK)

Фатих Манюров — отец Евгения Манюрова, который, предположительно, устроил стрельбу возле здания ФСБ в центре Москвы, в интервью «Пятому каналу» заявил, что шокирован информацией о действиях сына.

«Очень негативно воспринял. Лучше бы он себе пулю в лоб, чем в кого-то стрелять, вот, честно», — прокомментировал произошедшее Фатих Манюров.

Стрельба у здания ФСБ на Лубянке. Фоторепортаж
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По словам отца, его сын не пил и не курил. Также он рассказал, что Евгений особо не поддерживал отношения с ним. Общались в основном только по праздникам, уточнил Манюров-старший.

Он подтвердил, что Евгений увлекался стрельбой и мечтал стать мастером спорта.

Что известно о стрелке с Лубянки. Главное
Общество

Говоря о личной жизни сына, отец сообщил, что он недавно расстался с девушкой. «Я не знаю, как Светка (предположительно, речь идет о матери Евгения Манюрова. — РБК) говорила, с кем-то он встречался, потом разошлись. Я ему: Женя не хочешь жениться? Тебе под сорок лет. Он: не хочу», — заявил Манюров-старший.

В разговоре с Telegram-каналом 112 отец сообщил, что сын рассказывал ему о своей работе в посольстве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). По его словам, он заметил, как со временем у сына даже появился восточный акцент. РБК направил запрос в пресс-службу посольства ОАЭ в России.

Мать предполагаемого стрелка с Лубянки рассказала о сыне
Общество

Ранее мать Евгения Манюрова рассказала о сыне. По ее словам, он работал в охранных фирмах, однако, как ей позднее стало известно от бывшего коллеги сына, давно уволился. В последнее время Евгений «общался с какими-то арабами», добавила она.

Стрельба возле здания ФСБ в Москве произошла накануне вечером. Один сотрудник правоохранительных органов был убит, еще четверо пострадали. Также ранения получил гражданский. По словам близкого к ФСБ источника РБК, стрелок открыл огонь из автомата Калашникова. Он был ликвидирован силовиками. В операции по нейтрализации стрелка, по данным источника РБК, участвовали бойцы подразделения «Альфа». По факту стрельбы было возбуждено уголовное дело.

Автор: Михаил Юшков
Теги: стрельба, центр Москвы, отец
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