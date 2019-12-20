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Мать предполагаемого стрелка с Лубянки раскрыла детали о сыне

Мужчина, предположительно открывший стрельбу у здания ФСБ на Лубянке, в последние годы работал в охранных фирмах, но потом «отовсюду уволился», об этом «Комсомольской правде» рассказала его мать.

По предварительным данным, стрелок проживал в Московской области, сообщил РБК источник, близкий к ФСБ. По информации Baza, «КП», РЕН ТВ и Telegram-канала 112, его зовут Евгений Манюров, ему было 39 лет. Официальных данных о личности стрелка нет — правоохранительные органы не называли его имя.

«В последнее время не работал, общался с какими-то арабами по телефону, я ничего не понимала, о чем, ведь говорил он с ними по-английски», — приводит издание слова женщины.

Стрельба у здания ФСБ на Лубянке. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Он не служил в армии, в детстве занимался боксом и рукопашным боем, рассказала мать изданию Baza. «Стрельбой увлекался, занимался года 3-4, очень любил это дело. Никаких параллелей не было. Чисто стрельба, чисто хобби», — рассказала она.

По ее словам, о том, что ее сын уволился с работы она узнала от его коллеги. «Особо близких друзей у него не было. Ни с кем не общался, никто к нему не приходил. Женя не женат и женщины у него нет», — сказала она и добавила, что у него не было свободного времени, только «работа и хобби».

Стрельба у здания ФСБ в Москве. Главное
Общество

По месту жительства стрелка зарегистрировано семь единиц оружия, в том числе газовое, травматическое, гладкоствольное и нарезное, пишет «КП» со ссылкой на сотрудника следственной группы. РЕН ТВ без ссылки на источник сообщает, что в доме мужчины проходят обыски.

Материал дополняется.


 

Автор: Константин Нагаев
Теги: стрельба, ФСБ, Лубянка
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