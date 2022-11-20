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Ученые оценили перспективность нового способа восстановления рук и ног

Ученые сочли 3D-моделирование имплантантов перспективным способом восстановления рук и ног
Ученые считают перспективным способ восстановления утраченных конечностей при помощи 3D-моделирования. О внедрении данной разработки сообщили в НИИ им. Бурденко
Фото: Whitehotpix / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
Фото: Whitehotpix / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Восстановление утраченных конечностей при помощи 3D-моделирования имплантантов является перспективным способом лечения, считают опрошенные РБК эксперты.

«Конечно, если есть возможность восстановить полностью или хотя бы частично разрушенную ткань — это уже большой прогресс. 3D-моделирование — это известная методика», — рассказал РБК профессор, заведующий кафедрой травматологии и ортопедии РУДН, руководитель Клиники эндопротезирования на базе ЦИТО им. Н. Н. Приорова Николай Загородний.

По словам Загородного, этим методом лечения давно пользуются как в России, так и за рубежом. «Мы можем по КТ-снимкам изготовить аналог, «копию» утраченного участка, а применение стволовых клеток дает толчок костеобразованию, хрящеобразованию, образованию мягких тканей. Наши коллеги из госпиталя Бурденко обладают этими технологиями», — рассказал он.

Заведующий кафедрой травматологии и ортопедии Северо-Западного государственного медицинского университета им. Мечникова Валентин Неверов назвал 3D-моделирование новым и перспективным методом лечения, который набирает популярность. Неверов также сослался на исследования Главного военного клинического госпиталя им. Бурденко.

«Сколько времени может занимать реабилитация после такого лечения — это очень индивидуально. Это зависит от дефекта, от способа крепления такого протеза», — отметил Неверов.

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О том, что в госпитале им. Бурденко восстанавливают утраченные части тела при помощи 3D-моделирования ранее сообщили в Минобороны. В ведомстве рассказали, что врачи совершили такую операцию впервые. Как затем в разговоре с РБК отметил Загородний, такая операция эффективна от минно-взрывных ран.

Раньше при устранении, к примеру, дефекта бедра формировали культю и использовали экзопротез, который человек «надевал» утром и снимал вечером. Эндопротез помогает обходиться без этого, внутри есть напечатанная часть, абсолютно незаметная для стороннего наблюдателя, пояснил специалист.

Директор НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера Сергей Виссарионов отметил, что в последние годы при операциях используются аддитивные и клеточные технологии лечения, по отдельности каждое из этих направлений доказало значительную эффективность. «Объединение этих новых современных методик лечения (аддитивные и клеточные технологии) позволит достигнуть значительных результатов в лечении тяжелой категории пациентов с травматическими ампутациями конечностей. Озвученный коллегами результат является уникальным сплавом всех инновационных на сегодняшний день технологий в лечении пациентов с травмами конечностей», — сказал он РБК.

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Любовь Порываева Любовь Порываева, Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
имплантат НИИ им. Бурденко медицина
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