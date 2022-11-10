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Военная операция на Украине ,  
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Военные врачи извлекли из тела пациента неразорвавшийся боеприпас

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Бригада хирургов из Центрального военного клинического госпиталя имени П.В. Мандрыка извлекла несдетонировавший боеприпас из тела пациента. Операция прошла на базе районной поликлиники в Валуйках Белгородской области, сообщили в госпитале.

Пациент Николай Пасенков получил ранение после того, как его группа попала в засаду. В больнице выяснилось, что в теле пациента — неразорвавшийся боеприпас, который пробил ребра, легкие и застрял у позвоночника между аортой и нижней полой веной вблизи сердца. Военные врачи вместе с гражданскими коллегами надели средства бронезащиты и приступили к операции.

«Неразорвавшийся боеприпас находился между аортой и нижней полой веной вблизи сердца, что могло вызвать фатальное кровотечение даже без детонации боеприпаса. Было принято решение оперировать на месте…» — пояснил ситуацию подполковник медицинской службы Дмитрий Ким, проводивший операцию.

Пациент уже доставлен в Москву и находится на лечении и реабилитации в Центральном военном госпитале.

Теги
Валуйки Врачи боеприпасы Операция
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