Военные врачи России создали новый способ восстановления рук и ног

Российские военные врачи создали новый способ полного восстановления рук и ног после минно-взрывных и огнестрельных ранений. Об этом сообщили в Минобороны России, передает «РИА Новости».

Военные врачи Главного военного клинического госпиталя им. Бурденко Минобороны России впервые разработали и внедрили новый способ 3D-моделирования имплантатов для полноценного восстановления конечностей.

«Новая технология позволяет, в частности, создавать для каждого пациента индивидуальный трехмерный имплантат, полностью соответствующий по размерам и форме утраченному фрагменту кости пострадавшего», — рассказали в ведомстве.

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