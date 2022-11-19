Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 62,45 (-0,12) Инвестиции, 18 ноя, 16:18
Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 60,37 (-0,02) Инвестиции, 18 ноя, 16:18
«РИА Новости» узнало об отработке первой беспилотной РУС в зоне операции Политика, 05:24
Военные врачи России создали новый способ восстановления рук и ног Общество, 05:17
Экономист назвала товары, которые подорожают с начала 2023 года Экономика, 04:50
КНДР подтвердила пуск баллистической ракеты под руководством Ким Чен Ына Политика, 04:21
Маск запустил голосование в Twitter за возвращение аккаунта Трампа Политика, 04:07
Канада увеличит военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе Политика, 03:56
FT узнала о просьбе к главкому ВСУ снизить публичность из-за Зеленского Политика, 03:26
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Почему производство электрокаров невозможно без России РБК и Норникель, 03:15
Антонов обвинил Киев в попытке спровоцировать столкновение России и НАТО Политика, 02:39
В аэропорту Лимы два пожарных погибли после столкновения с самолетом Общество, 02:32
Проигрывал больше, чем выигрывал: как помочь больным лудоманией Партнерский проект, 02:02
В США заявили об отказе России от «серьезных переговоров» по заключенным Политика, 01:56
В Германии бывшего военного признали виновным в шпионаже в пользу России Политика, 01:32
На Украине оценили сроки восстановления энергоснабжения в случае блэкаута Политика, 01:02
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Военные врачи России создали новый способ восстановления рук и ног

Минобороны: военные врачи России создали новый способ восстановления рук и ног

Российские военные врачи создали новый способ полного восстановления рук и ног после минно-взрывных и огнестрельных ранений. Об этом сообщили в Минобороны России, передает «РИА Новости».

Военные врачи Главного военного клинического госпиталя им. Бурденко Минобороны России впервые разработали и внедрили новый способ 3D-моделирования имплантатов для полноценного восстановления конечностей.

«Новая технология позволяет, в частности, создавать для каждого пациента индивидуальный трехмерный имплантат, полностью соответствующий по размерам и форме утраченному фрагменту кости пострадавшего», — рассказали в ведомстве.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
Минобороны Россия врач восстановление
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Военные врачи извлекли из тела пациента неразорвавшийся боеприпас
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter