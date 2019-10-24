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Задержание Абызова ,  
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Абызову продлили арест до 25 января

Басманный суд продлил до 25 января срок ареста экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве и организации преступного сообщества, передает корреспондент РБК.

На суде, где решался вопрос о продлении ему меры пресечения, Абызов рассказал об отъезде своего среднего сына в США в связи с возможным изъятием органами опеки. Экс-министр также сообщил, что все его активы, в том числе «средства для обеспечения семьи», арестованы. Абызов добавил, что у него нет возможности выплачивать алименты двум детям от бывшей супруги из-за блокировки.

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У экс-министра арестовали счета и активы на более чем 27 млрд руб., однако в августе Мосгорсуд отменил обеспечительную меру в отношении части из них, так как сумма арестованного в несколько раз превысила ущерб по делу (4 млрд руб.). Позднее СК возбудил против Абызова новое дело об отмывании средств (ст. 174.1 УК РФ).

Абызова задержали в марте 2019 года, ему вменяется мошенничество и создание преступного сообщества. По данным следствия, в 2012—2014 годах Абызов, работая в правительстве, организовал сложную сделку со своими активами, в результате которой миноритарии его компаний понесли ущерб, а за рубеж были выведены 4 млрд руб.

Теги: Михаил Абызов, арест
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