Рогозин попросил Счетную палату проверить предприятия «Роскосмоса»

Дмитрий Рогозин обратился в Счетную палату с просьбой организовать «отдельную проверку» предприятий «Роскосмоса». Ранее глава Счетной палаты указал, что 40% выявленных в 2017 году нарушений приходится на долю этой госкорпорации

Дмитрий Рогозин (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин попросил Счетную палату проверить предприятия ракетно-космической отрасли. Такое заявление Рогозин сделал в ходе московской конференции «Роскосмоса», передает «РИА Новости».

По его словам, он уже «обратился» в контрольное ведомство по вопросу «отдельной проверки предприятий «Роскосмоса».

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что за 2017 год ведомство выявило финансовые нарушения на сумму 1,865 трлн руб., причем 40% этих нарушений — на сумму 760 млрд — были допущены госкорпорацией «Роскомос».​Кудрин также отмечал, что в результате проверок, которые организовало ведомство, были приняты меры реагирования, в том числе открыты уголовные дела.

Из годового отчета Счетной палаты следует, что в результате проверок, организованных в 2017 году на предприятиях космической отрасли, в Следственный комитет было направлено 120 материалов, еще два — в Генпрокуратуру и один — в МВД.

Кроме того, прокуратура направила в следственные органы девять материалов собственных проверок по фактам неправомерного использования бюджетных средств, по которым было возбуждено восемь уголовных дел.

Большая часть проблем с расходами в космической отрасли относится к деятельности ликвидационной комиссии Федерального космического агентства, упраздненного в 2016 году. Правопреемником ФКА стала госкорпорация «Роскосмос». Комиссия по ликвидации Федерального космического агентства работала до конца апреля 2018 года.

При этом во время ликвидации предприятия были выявлены нарушения на сумму 627,4 млрд руб. Основные среди них — несвоевременное или неполное перечисление в бюджет доходов от использования госимущества, нарушение порядка и условий оплаты труда сотрудников, нарушение требований к ведению бухгалтерского учета и хранению документов. Кроме того, были найдены нарушения, допущенные ликвидационной комиссией «Роскосмоса» при проведении инвентаризации имущества и активов.

Вторая крупная группа нарушений была выявлена при анализе расходов на строительство космодрома Восточный, строительство которого велось с 2012 года. Первый пуск с него ожидался в 2015 году, но был перенесен на весну 2016 года. Строительство объекта сопровождалось многочисленными скандалами и десятками уголовных дел.