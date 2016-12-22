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Рогозин попросил Счетную палату проверить предприятия «Роскосмоса»
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Рогозин попросил Счетную палату проверить предприятия «Роскосмоса»
Политика, 12:54
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Рогозин попросил Счетную палату проверить предприятия «Роскосмоса»
Дмитрий Рогозин обратился в Счетную палату с просьбой организовать «отдельную проверку» предприятий «Роскосмоса». Ранее глава Счетной палаты указал, что 40% выявленных в 2017 году нарушений приходится на долю этой госкорпорации
Дмитрий Рогозин (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин попросил Счетную палату проверить предприятия ракетно-космической отрасли. Такое заявление Рогозин сделал в ходе московской конференции «Роскосмоса», передает «РИА Новости».

По его словам, он уже «обратился» в контрольное ведомство по вопросу «отдельной проверки предприятий «Роскосмоса».

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что за 2017 год ведомство выявило финансовые нарушения на сумму 1,865 трлн руб., причем 40% этих нарушений — на сумму 760 млрд — были допущены госкорпорацией «Роскомос».​Кудрин также отмечал, что в результате проверок, которые организовало ведомство, были приняты меры реагирования, в том числе открыты уголовные дела.

Из годового отчета Счетной палаты следует, что в результате проверок, организованных в 2017 году на предприятиях космической отрасли, в Следственный комитет было направлено 120 материалов, еще два — в Генпрокуратуру и один — в МВД.

Кудрин рассказал о выявленных нарушениях в «Роскосмосе» на 760 млрд руб.
Финансы

Кроме того, прокуратура направила в следственные органы девять материалов собственных проверок по фактам неправомерного использования бюджетных средств, по которым было возбуждено восемь уголовных дел.

Большая часть проблем с расходами в космической отрасли относится к деятельности ликвидационной комиссии Федерального космического агентства, упраздненного в 2016 году. Правопреемником ФКА стала госкорпорация «Роскосмос». Комиссия по ликвидации Федерального космического агентства работала до конца апреля 2018 года.

Счетная палата нашла в отраслях обороны и космоса нарушения на ₽1,3 трлн
Экономика

При этом во время ликвидации предприятия были выявлены нарушения на сумму 627,4 млрд руб. Основные среди них — несвоевременное или неполное перечисление в бюджет доходов от использования госимущества, нарушение порядка и условий оплаты труда сотрудников, нарушение требований к ведению бухгалтерского учета и хранению документов. Кроме того, были найдены нарушения, допущенные ликвидационной комиссией «Роскосмоса» при проведении инвентаризации имущества и активов.

Вторая крупная группа нарушений была выявлена при анализе расходов на строительство космодрома Восточный, строительство которого велось с 2012 года. Первый пуск с него ожидался в 2015 году, но был перенесен на весну 2016 года. Строительство объекта сопровождалось многочисленными скандалами и десятками уголовных дел.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Дмитрий Рогозин , «Роскосмос» , Счетная палата
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