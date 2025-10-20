 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В РАН рассказали, когда стабилизируется солнечная активность

ИКИ РАН: активность вспышек на Солнце почти полностью стабилизируется 20 октября

Усиление активности Солнца, начавшееся в первой половине октября, спадает, геомагнитная обстановка почти полностью стабилизируется 20 октября, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Вспышечная активность — приближающаяся к полной стабилизации», — говорится в сообщении.

В РАН показали визуализацию солнечной активности
Общество

По расчетам специалистов, в этот день геомагнитное поле Земли вернется к умеренным значениям. Утром 20 октября Kp-индекс имеет значение около 2, что соответствует «зеленому» уровню.

Классы солнечных вспышек:

  • A-класс — самые слабые вспышки, не оказывающие заметного влияния на Землю.
  • B-класс — вспышки, которые также считаются незначительными и едва заметны над фоновым солнечным излучением.
  • C-класс — незначительные вспышки. Не имеют заметных последствий для Земли.
  • M-класс — вспышки средней мощности, могут вызвать кратковременные радиопомехи в приполярных областях и незначительные радиационные штормы, которые могут представлять опасность для космонавтов.
  • X-класс — самые мощные вспышки. Могут вызвать длительные радиационные штормы, влияющие на спутники, системы связи и даже наземные технологии и электросети.

Днем 15 октября на Солнце зафиксировали 11 вспышек, в том числе две достаточно сильные М-вспышки, а интегральный индекс активности солнечных вспышек превысил красный уровень 8 впервые с июня. Еще две сильные вспышки произошли на Солнце в ночь на 17 октября. В ночь на 18 октября и утром того же дня произошли четыре вспышки — также класса М.

