В РАН сообщили об 11 вспышках на Солнце с начала дня

С начала дня 15 октября на Солнце зафиксировали 11 вспышек, в том числе две сильные вспышки уровня М, а интегральный индекс активности солнечных вспышек превысил красный уровень 8 впервые с июня, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«По состоянию на 12 часов по московскому времени, индекс вспышечной активности впервые с 20 июня превысил красный уровень 8 и составляет в настоящий момент 8.1», — сообщили в РАН.

Индекс, по данным РАН, отражает совокупную мощность солнечных вспышек за последние 48 часов, при этом недавние события, как отметили ученые, вносят больший вклад в его значение, чем те, что произошли полтора-два дня назад.

Резкий рост солнечной активности, зафиксированный вечером 14 октября, по информации Лаборатории, связан с быстрым увеличением площади и усложнением магнитной структуры наблюдаемых групп солнечных пятен

Ранее РАН сообщил, что одна из вспышек на Солнце, произошедших 15 октября, стала второй по силе за последние четыре месяца, начиная с июня. Ее сила составила М4.8. Тогда же в лаборатории добавили, что в течение сегодняшнего дня может быть достигнут уровень вспышек Х впервые с начала лета.

О росте солнечной активности и прогнозируемых вспышках в РАН предупредили накануне, 14 октября. 13 октября ученые рассказали, что за неполные сутки им удалось зафиксировать на Солнце 15 вспышек. При этом три из них относились к классу сильных — М.

20 июня в солнечной области № 4114 была зафиксирована вспышка высшего балла, которой был присвоен уровень X1.9. Это третья по силе вспышка за 2025 год после вспышек 14 мая (X2.7) и 23 февраля (X2.0).

Классы солнечных вспышек: A-класс — самые слабые вспышки, не оказывающие заметного влияния на Землю.

B-класс — вспышки, которые также считаются незначительными и едва заметны над фоновым солнечным излучением.

C-класс — незначительные вспышки. Не имеют заметных последствий для Земли.

M-класс — вспышки средней мощности, могут вызвать кратковременные радиопомехи в приполярных областях и незначительные радиационные штормы, которые могут представлять опасность для космонавтов.

X-класс — самые мощные вспышки. Могут вызвать длительные радиационные штормы, влияющие на спутники, системы связи и даже наземные технологии и электросети.