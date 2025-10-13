 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Менее чем за сутки на Солнце зафиксировали 15 вспышек

Менее чем за сутки на Солнце зафиксировали 15 вспышек
Video

За неполные сутки ученым удалось зафиксировать на Солнце 15 вспышек, три из которых отнесли к классу сильных — М, сообщает пресс-служба лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Вспышки на Солнце делятся по интенсивности излучения на классы A, B, C, M и X, от минимального A до самого мощного X. Вспышки X-класса могут влиять на работу систем связи и спутников и вызывать на Земле магнитные бури и усиленное северное сияние.

Явления были зарегистрированы с полуночи по московскому времени. На графике за 13 октября отчетливо видны три всплеска класса М, остальные находятся в диапазоне класса С.

Земля попала в поток плазмы из корональной дыры на Солнце раньше прогноза
Общество
Фото:Patrick Pleul / dpa / Global Look Press

9 октября в ИКИ сообщили о мощнейшей с конца сентября вспышке на Солнце класса М 2.0. А в течение 1 августа произошло 15 вспышек.

