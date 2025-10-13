Менее чем за сутки на Солнце зафиксировали 15 вспышек

Video

За неполные сутки ученым удалось зафиксировать на Солнце 15 вспышек, три из которых отнесли к классу сильных — М, сообщает пресс-служба лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Вспышки на Солнце делятся по интенсивности излучения на классы A, B, C, M и X, от минимального A до самого мощного X. Вспышки X-класса могут влиять на работу систем связи и спутников и вызывать на Земле магнитные бури и усиленное северное сияние.

Явления были зарегистрированы с полуночи по московскому времени. На графике за 13 октября отчетливо видны три всплеска класса М, остальные находятся в диапазоне класса С.

9 октября в ИКИ сообщили о мощнейшей с конца сентября вспышке на Солнце класса М 2.0. А в течение 1 августа произошло 15 вспышек.