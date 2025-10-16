 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В РАН показали визуализацию солнечной активности

В РАН показали визуализацию солнечной активности
Video

Лаборатория солнечной астрономии (XRAS) ИКИ РАН показала визуализацию влияния активности Солнца на Землю за последнюю неделю, с 10 по 16 октября. 

Каждая отмеченная на карте зона — это полюс гигантского магнита. Синим цветом отмечены северные магнитные полюса, красным — южные.

«На изображения солнечных пятен наложены карты магнитного поля. Хорошо видна истинная магнитная природа солнечной активности», — сказано в публикации.

Ученые отметили, что один из двух главных центров активности на Солнце уже утратил возможности влияния на Землю. Другой сохранит активность еще на сутки. Планете до конца завтрашнего дня предстоит пройти последний на этой неделе короткий всплеск геомагнитных возмущений, уточнили в лаборатории.

В РАН предупредили о рекордных вспышках на Солнце
Общество
Выброс крупного солнечного протуберанца 14 октября 2025 года

15 октября на Солнце зафиксировали 11 вспышек, в том числе две сильные, уровня М. Интегральный индекс активности солнечных вспышек превысил красный уровень 8 впервые с июня, пояснили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

О росте солнечной активности в РАН предупредили накануне, 14 октября. Это связано с быстрым увеличением площади и усложнением магнитной структуры наблюдаемых групп солнечных пятен. Тогда же в ИКИ сообщили, что Солнце выбросило в космос один из самых крупных в этом году протуберанцев, наблюдавшийся последние несколько дней на восточном краю звезды. Он пролетит между Меркурием и Землей, не задев ни одну из этих планет.

Авторы
Теги
Валерия Доброва
Земля Солнце магнитная буря РАН
