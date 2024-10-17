Матвиенко заявила, что законопроект о чайлдфри не навязывает деторождение

Валентина Матвиенко (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Законопроект о запрете идеологии чайлдфри не навязывает женщинам в России деторождение, заявила в интервью «Парламентской газете» председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Главное и ключевое: эта законодательная инициатива ни в коей мере не ущемляет право каждого взрослого россиянина принимать личное самостоятельное решение о том, иметь или не иметь ребенка. Не навязывает женщине деторождение», — сказала она.

По ее словам, законопроект не предполагает никаких репрессивных мер по отношению к женщинам, а наоборот, призван защитить россиян и их свободное решение от «внедряемого извне» влияния идей чайлдфри.

17 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды чайлдфри, устанавливающий штрафы за пропаганду отказа от деторождения в СМИ, интернете, фильмах и рекламе. «За» проголосовали 388 депутатов, «против» и воздержавшихся не было.

Законопроект был внесен в Госдуму 25 сентября. Один из авторов законопроекта — председатель Госдумы Вячеслав Володин. Штрафы за пропаганду идеологии бездетности и «движения чайлдфри» составят до 400 тыс. руб. для физических лиц и до 5 млн руб. для юридических лиц. Вместе с тем он отмечал, что положения законопроекта не распространяются на решение женщины отказаться от рождения ребенка.

Ранее в сентябре о запрете пропаганды чайлдфри высказалась Матвиенко. В интервью «Известиям» в середине сентября она связала взгляды чайлдфри с вырождением феминизма, который на первоначальном этапе в своей основе нес «хорошую идею» борьбы за равноправие женщин, но теперь на Западе «радикализировался».