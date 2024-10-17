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Новые законы в России ,  
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Дума после обсуждения европейских писсуаров запретила пропаганду чайлдфри

Сюжет
Новые законы в России
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Госдума приняла в первом чтении законопроекты о запрете пропаганды чайлдфри. За проголосовали 388 депутатов, против и воздержавшихся не было.

«У семей появится свобода выбора без информационного давления», — заявила в конце обсуждения представлявшая законопроект Эльвира Аиткулова, член думского комитета по просвещению.В ходе обсуждения она утверждала, что ограничена будет только пропаганда, об ограничении личного выборы речи не идет.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин указывал на то, что пропаганда чайлдфри идет из-за рубежа. «Вашингтон начала навязывать «оно», — заявил он. «Посмотрите в этой же Европе, там уже нет писсуаров в мужских туалетах, их содрали. В итоге что будет? Содом и Гоморра», — полагает Володин.
Он также обратил на то, что все депутаты — женщины поддержали этот законопроект.

Законопроекты были внесены группой депутатов и сенаторов. Один из них предполагает изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КОАП). За пропаганду чайлдфри гражданам будет грозить штраф в размере до 100 тыс. рублей, а должностным лицам — до 200 тыс. рублей, юридическим лицам — до 1 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В случае, если пропаганда совершается в отношении несовершеннолетних, то нижние и верхние границы штрафов будут увеличены в два раза. За пропаганду таких идей в СМИ или интернете штраф для граждан может составить до 200 тыс. рублей, для должностных лиц — до 400 тыс. рублей, для юридических лиц — до 4 млн рублей. Максимальный штраф за пропаганду отказа от деторождения может составить до 5 млн рублей.

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Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
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