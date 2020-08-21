Юристы предупредили Думу об опасности законопроектов Мизулиной о семье

По мнению юристов, авторы законопроектов основываются «на ошибочном толковании норм права», а их проекты «не соответствуют требованиям Конституции и международным правовым обязательствам». Если они будут приняты, новые законы могут сильно ухудшить положение россиян из социально уязвимых групп населения. Поэтому юристы и предлагают их отклонить.

В чем суть законопроектов Мизулиной Помимо прочего, они предлагают считать родителями только кровных мать и отца ребенка. Законопроекты также исключают заключения брака между лицами одного пола (в том числе при смене пола) и усыновления детей в таких случаях. В правилах работы органов опеки законопроекты уточняют, что отобрать ребенка у родителей можно будет только на основании решения суда о лишении или ограничении родительских прав, вступившего в силу. Они вносят норму о временных мерах защиты ребенка в экстренной ситуации, когда родители какое-то время не могут исполнять свои обязанности. Сотрудникам органов опеки они запрещают входить в дома и квартиры без согласия жильцов, также — отказывать родственникам ребенка в его передаче на попечение по причине недостаточного дохода. Также законопроекты позволяют родителям оформлять опеку и попечительство на другого человека по уважительной причине и привлекать родственников к воспитанию без специальных документов (это не позволит, к примеру, отнимать ребенка у бабушки и дедушки, не имеющих доверенности от родителей). Согласно проектам, также нельзя будет отменить усыновление спустя три года после его оформления.



Законопроекты еще не прошли первое чтение в Госдуме.

Претензии юристов

В своем отзыве юристы подчеркивают, что новые законопроекты направлены на защиту не отдельного члена семьи, а семьи как целого. Но такой подход противоречит «основополагающим принципам правового регулирования отношений, связанных с противодействием насилию и жестокому обращению с детьми», считают они. Также законопроекты дискриминируют трансгендерных людей и людей, вступающих или планирующих вступить в однополые браки, говорится в заключении.

Их претензии касаются, в частности, предложения закрепить в первой статье Семейного кодекса «уважение к семейным и нравственным ценностям народов России». В то же время, согласно исследованиям фонда SJI, в ряде российских регионов практикуется прямо не запрещенное законодательством женское обрезание, которому подвергаются малолетние «с целью сохранения нравственности». Поэтому юристы рекомендуют прямо запретить подобные практике в законе, а до того времени оставить норму Семейного кодекса в действующей редакции.

Также вносимые Мизулиной поправки прямо не запрещают методы воспитания, способные причинить ребенку поверхностные повреждения, такие как ссадина или гематома. По мнению юристов, законодатели должны конкретизировать, что методы воспитания ребенка должны исключать побои и другие виды физического насилия, а также принуждения и угрозы, приводящие к серьезному ущербу психологической целостности ребенка.

Законопроекты существенно сокращают список оснований для лишения родительских прав. Юристы считают, что это может усугубить ситуацию с жестоким обращением с детьми и что норму следует оставить в неизменном виде.

Еще одна поправка, от которой юристы предлагают отказаться, допускает, что ребенок теряет право пользования помещением, собственником которого является лишенный родительских прав родитель, потому что переходит в статус «бывших членов семьи». Эта поправка ухудшает положение детей и не направлена на защиту их интересов, считают адвокаты.

Авторы законопроектов предлагают ограничивать родительские права на срок до шести месяцев по основаниям, которые сейчас являются достаточными для лишения родительских прав (уклонение от алиментов, хронический алкоголизм или наркомания и так далее). Эту поправку юристы также назвали не защищающей права ребенка.

Адвокаты предлагают исключить поправку, разрешающую родителям «воспитывать ребенка самостоятельно, а также привлекать для этих целей родственников, фактических воспитателей и (или) специалистов». Так как такое участие не потребует обязательного документального оформления, то эта поправка может привести к передаче детей на воспитание третьим лицам, считают они.

Законопроекты не относят к понятию «дети, находящиеся в сложной жизненной ситуации» детей, ставших жертвами побоев. Это следует исправить, уверены юристы. Термин «несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении» должен включать детей, в отношении которых было совершено антиобщественное действие (например, детей, чьи родители систематически употребляют наркотики и алкоголь), считают авторы заключения.

Одна из главных претензий юристов касается пункта законопроекта, который запрещает лицам, поменявшим пол, менять его и в свидетельстве о рождении. Получение новых документов является важным актом социализации для таких людей, кроме того, запрет может создать юридические противоречия в документах. В частности, трансгендерные люди не смогут подтвердить свое родство с родителями и иными родственниками, убеждены юристы. Этот пункт поправок они предлагают отклонить. Те же претензии касаются пункта законопроекта, которые обязывает уже получивших новые документы трансгендеров получить прежние свидетельства о рождении.

РБК направил запрос разработчикам законопроекта.