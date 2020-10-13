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Пандемия коронавируса ,  
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Украина продлила карантин из-за коронавируса до конца года

Адаптивный карантин в стране будет действовать до 31 декабря. На Украине также ввели новые ограничения, которые касаются массовых мероприятий и работы образовательных учреждений
Фото:Евгений Малолетка / AP
Фото: Евгений Малолетка / AP

Правительство Украины продлило введенные в стране из-за коронавируса карантинные ограничения до 31 декабря 2020 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Мир продолжает бить рекорды заболеваемости и усиливать карантинные мероприятия. На Украине мы также действуем в соответствии с эпидемической ситуацией», — написал он.

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Власти также решили принять ряд дополнительных мер. Новые ограничения коснутся количества людей при проведении массовых мероприятий. По словам Шмыгаля, спортивные мероприятия, за исключением международных, можно проводить без зрителей.

Кроме того, среднеобразовательным учреждениям рекомендовали уйти на каникулы с 15 по 30 октября, а учреждениям высшего и профтехобразования — с 15 октября до 15 ноября перейти на дистанционное обучение.

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Фото:Christophe Gateau / dpa / Global Look Press

Глава Минздрава страны Максим Степанов ранее заявил, что ведомство предлагало ввести более жесткие ограничения, но без тотального локдауна.

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На Украине действует так называемый адаптивный карантин, в соответствии с которым региональные власти могут ослаблять ограничительные меры при условии соответствия минимальным требованиям по количеству заболевших, загруженности больниц и количеству проведенных тестов. В последний раз его продлевали до 1 ноября.

По данным Минздрава Украины на 13 октября, в стране подтверждено более 270,5 тыс. случаев заболевания COVID-19, из них 148,9 тыс. человек — активные больные. Скончались 5122 человека. За последние сутки в стране выявили 5133 новых инфицированных.

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Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
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Автор
Наталия Анисимова
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