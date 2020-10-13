Украина продлила карантин из-за коронавируса до конца года

Адаптивный карантин в стране будет действовать до 31 декабря. На Украине также ввели новые ограничения, которые касаются массовых мероприятий и работы образовательных учреждений

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Правительство Украины продлило введенные в стране из-за коронавируса карантинные ограничения до 31 декабря 2020 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Мир продолжает бить рекорды заболеваемости и усиливать карантинные мероприятия. На Украине мы также действуем в соответствии с эпидемической ситуацией», — написал он.

Власти также решили принять ряд дополнительных мер. Новые ограничения коснутся количества людей при проведении массовых мероприятий. По словам Шмыгаля, спортивные мероприятия, за исключением международных, можно проводить без зрителей.

Кроме того, среднеобразовательным учреждениям рекомендовали уйти на каникулы с 15 по 30 октября, а учреждениям высшего и профтехобразования — с 15 октября до 15 ноября перейти на дистанционное обучение.