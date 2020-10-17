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На Украине за сутки выявили рекордное число заболевших COVID-19

Фото:Сергей Чузавков / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Сергей Чузавков / Keystone Press Agency / Global Look Press

На Украине за последние сутки выявили 6410 новых случаев коронавирусной инфекции, что стало рекордом с начала пандемии в стране. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Таким образом, общее число случаев COVID-19 с начала пандемии на Украине возросло до 293 641.

Наибольшее число новых заболевших выявили в Киеве (598), Одесской области (506), Харьковской области (472), Днепропетровской области (464) и Львовской области (368).

Еще 2194 украинца за последние сутки выздоровели после прохождения лечения от инфекции. Всего выздоровели 124 113 человек.

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Кроме того, 16 октября в стране скончались 109 человек с ранее подтвержденным коронавирусом, общее число летальных исходов увеличилось до 5517.

Ранее Минздрав Украины сообщил, что страна может закупить российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» в случае ее одобрения Всемирной организацией здравоохранения.

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