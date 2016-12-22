СК предъявил обвинения приведшему посторонних на завод в Гатчине инженеру

По версии следствия, взрыв на пиротехническом заводе в Ленинградской области произошел из-за того, что инженер допустил к работам в цехе несколько человек, у которых не было соответствующих допусков. Ему предъявлены обвинения

Фото: Антон Ваганов / ТАСС

После взрыва на пиротехническом заводе «Авангард» в Гатчине Ленинградской области Следственный комитет предъявил обвинения главному инженеру завода. Об этом говорится в сообщении на сайте следственного управления СКР по региону.

Именно он, как полагают в ведомстве, допустил к производству в цех для пиротехнических изделий несколько человек, которые не были трудоустроены на предприятии и не имели соответствующих допусков. Оказавшиеся на заводе люди, по версии следователей, нарушили технологию и меры безопасности, в результате чего произошел взрыв.

Главный инженер «Авангарда», как указали в СК, уже задержан, в настоящий момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Видео: Следственный комитет Российской Федерации

Взрыв на заводе пиротехники в Гатчине произошел вечером 19 октября. В результате происшествия обрушилось четыре этажа предприятия, погибли четыре человека, еще шесть получили ранения различной степени тяжести. Также из-за случившегося оказались повреждены ​железнодорожные пути возле завода. Движение на город Лугу​ из Петербурга после происшествия было временно приостановлено. Кроме того, взрыв на предприятии обесточил 80 домов в Гатчине — взрывом повредило часть высоковольтной линии в регионе. Отключение электроснабжения затронуло порядка 250–300 человек.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил дело по ч. 2 ст. 217 УК (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека).