СК возбудил дело после взрыва под Гатчиной

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели и травмирования рабочих на территории завода «Авангард» в Гатчинском районе Ленинградской области. Об этом сообщается на сайте СКР.

Дело открыто по ч. 2 ст. 217 УК (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека). По данным ведомства, в результате взрыва на складе пиротехники на территории завода, расположенного в деревне Малые Колпаны, погиб один человек, еще пятеро пострадали. Уточняется, что состояние двоих из них крайне тяжелое.

Видео: Следственный комитет Российской Федерации

Спасатели ранее говорили, что взрыв был технологическим. В результате него обрушились сначала четыре этажа, а потом и все здание. После взрыва оказались повреждены железнодорожные пути возле завода, в связи с этим было приостановлено движение в сторону города Луги.

На место происшествия выехал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.