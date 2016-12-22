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На заводе пиротехники под Петербургом произошел взрыв
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На заводе пиротехники под Петербургом произошел взрыв
Общество, 17:17
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На заводе пиротехники под Петербургом произошел взрыв
В результате взрыва сначала обрушились четыре этажа предприятия, а потом и все здание. В момент происшествия на заводе находились несколько человек, двое из них погибли, рассказали местные власти
Фото: Гатчинская правда / VK

На пиротехническом заводе «Авангард» в в Гатчине в Ленинградской области произошел взрыв. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального правительства передает ТАСС.

«Действительно вызов был, это завод «Авангард». Подробностей пока не могу сказать, все уточняется», — сообщили РБК в пресс-службе главного управления МЧС по области. «Наши сотрудники уже в пути», — заявила в свою очередь РБК официальный представитель следственного управления СК по региону Юлия Матолыгина.

Видео: Ruptly

По информации спасателей, взрыв был «технологическим». Он произошел в одном из производственных помещений завода. В результате него обрушились сначала четыре этажа предприятия, а потом и все здание, сообщили «РИА Новости» в единой дежурно-диспетчерской службе Гатчины. Здание, по его словам, было площадью 50 на 150 метров.

В момент происшествия на «Авангарде» находились несколько человек, рассказали РБК в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти. Двух из них уже извлекли из-под завалов, отметил собеседник РБК. Позже стало известно, что оба пострадавших погибли. «Фонтанка» без указания источника информации пишет, что, по предварительным данным, при взрыве ранения получили десять человек. В правительстве региона эту информацию не подтверждают.

«Три пострадавших: один тяжелый в больнице, двое уже отпущены по домам», — рассказали РБК в пресс-службе губернатора области, добавив, что также после взрыва повреждены также железнодорожные пути возле завода. Движение на город Луга из-за происшествия приостановлено, отметили местные власти.

Взрыв завода пиротехники в Гатчине. Фоторепортаж Еще 5 фото
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К месту происшествия, как добавили в правительстве области, выехал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, руководитель МЧС по области Евгений Дейнека, а также медики и пожарные. СКР по региону возбудил по факту произошедшего дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Видео: Ruptly

«Фонтанка» публикует видео с места ЧП, на записи заметно, как от здания предприятия поднимаются клубы дыма, открытого огня на кадрах не видно.

Завод «Авангард», согласно информации на сайте предприятия, был открыт в 1944 году. Сейчас он занимается производством хлопушек, бенгальских огней, пиротехники, конфетти и серпантина, а также делает карнизы, стулья, шезлонги, кровати и раскладушки. По информации СПАРК, директор предприятия — 70-летний предприниматель Георгий Михно. Также он является совладельцем Гатчинской трикотажной фабрики. К концу 2016 года прибыль «Авангарда» составила 7,45 млн руб.

Авторы: Евгения Маляренко, Екатерина Костина.
Теги: Ленинградская область , взрыв
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