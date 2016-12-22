Взрыв на пиротехническом заводе в Гатчине обесточил 80 домов

В результате взрыва на заводе пиротехники в Гатчине обесточены 80 домов, сообщили РБК в пресс-службе Ленинградской областной электросетевой компании (ЛОЭСК).
«Обесточены 80 жилых домов в частном секторе, около 250–300 человек затронуло отключение электроснабжения», — сказали в пресс-службе.
В ЛОЭСК уточнили, что часть высоковольтной линии была повреждена в результате взрыва.
«Аварийную бригаду ранее не пускали на место взрыва. Планируется, что в течение ближайших трех часов будет проведен переход на резервное электроснабжение», — добавили в пресс-службе.
Позже в пресс-службе ЛОЭСК сказали РБК, что компания перешла на резервное электроснабжение, электричество снова поступает в ранее обесточенные дома.
Взрыв произошел на пиротехническом заводе «Авангард». В пресс-службе областного правительства РБК сообщали, что в результате обрушилась пристройка к цеху площадью 1,6 тыс. кв. м. Жертвами взрыва стали два человека, еще двоих госпитализировали. Спасатели допускают, что под завалами могут оставаться люди. Из-за инцидента были повреждены железнодорожные пути возле завода.
Следователи возбудили уголовное дело по по ч. 2 ст. 217 УК (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека). На место происшествия прибыл губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.