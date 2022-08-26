На «Госуслугах» перестал открываться раздел по оформлению паспортов

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На сайте «Госуслуг» недоступны разделы, где оформляют внутренний и заграничный паспорта граждан России — при попытке зайти на них открывается сообщение: «Сервис МВД не отвечает. Попробуйте подать заявление позже.

Разделы по оформлению приглашений на въезд в Россию и регистрации по месту жительства и пребывания, которые также находятся во вкладке вкладки «Паспорта. Регистрация», доступны.

РБК направил запросы в пресс-службу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и в пресс-службу МВД России.

Несколько часов назад консульский департамент МИДа объявил, что с 26 августа временно прекращает выдачу загранпаспортов нового поколения — с электронным носителем информации и десятилетним сроком действия. Как пояснили в ведомстве, это необходимо для «переформатирования электронного носителя». Оформление паспортов старого образца сроком действия пять лет продолжится без изменений.

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