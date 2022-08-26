Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 августа
EUR ЦБ: 59,88 (+0,28) Инвестиции, 15:53
Курс доллара на 27 августа
USD ЦБ: 60,09 (+0,32) Инвестиции, 15:53
Минобороны сообщило, что российские ПВО сбили ракеты Израиля в Сирии Политика, 23:02
МИД объяснил остановку выдачи загранпаспортов нового образца Общество, 22:54
На «Госуслугах» перестал открываться раздел по оформлению паспортов Технологии и медиа, 22:46
Как отучить пьяных садиться за руль Партнерский проект, 22:41
Литва пообещала купить для Украины 27 польских дронов-камикадзе Политика, 22:36
Футболист «Амкала» спровоцировал массовую драку на блогерском турнире Спорт, 22:24
«Сочи» разгромил «Химки» в матче с тремя пенальти и автоголом Спорт, 22:19
Почему в лифтах необходимо видеонаблюдение Партнерский проект, 22:18
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Сербский боец нокаутировал Шлеменко за 21 секунду Спорт, 22:17
Медведев объяснил превращение из либерала в «ястреба» Политика, 21:57
Штырков на турнире в Екатеринбурге нокаутировал кандидата в UFC Спорт, 21:52
Брошенные и опасные: как решить проблему бродячих собак в России Партнерский проект, 21:48
Лидеры «Ф-1» стартуют на Гран-при Спа последними из-за замены двигателей Спорт, 21:44
Медведев счел недостаточным для мира отказ Украины от вступления в НАТО Политика, 21:39
Технологии и медиа ,  
0 

На «Госуслугах» перестал открываться раздел по оформлению паспортов

Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

На сайте «Госуслуг» недоступны разделы, где оформляют внутренний и заграничный паспорта граждан России — при попытке зайти на них открывается сообщение: «Сервис МВД не отвечает. Попробуйте подать заявление позже.

Разделы по оформлению приглашений на въезд в Россию и регистрации по месту жительства и пребывания, которые также находятся во вкладке вкладки «Паспорта. Регистрация», доступны.

РБК направил запросы в пресс-службу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и в пресс-службу МВД России.

Несколько часов назад консульский департамент МИДа объявил, что с 26 августа временно прекращает выдачу загранпаспортов нового поколения — с электронным носителем информации и десятилетним сроком действия. Как пояснили в ведомстве, это необходимо для «переформатирования электронного носителя». Оформление паспортов старого образца сроком действия пять лет продолжится без изменений.

Материал дополняется

Теги
Госуслуги загранпаспорт российский паспорт
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter