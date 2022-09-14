Росавиация продлила запрет полетов в 11 аэропортов
Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 22 сентября, сообщил РБК представитель Росавиации.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Регулятор рекомендует использовать аэропорты в Сочи, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.
Росавиация ввела запрет полетов в 11 аэропортов больше полугода назад — 24 февраля, когда Россия начала военную операцию на Украине. Ведомство связало ограничения с угрозой для гражданских самолетов. Регулятор продлевал ограничения 31 раз. Последнее действовало до 16 сентября.
20 июня министр транспорта Виталий Савельев рассказал, что его ведомство обсуждает с Министерством обороны вопрос о возможности возобновления полетов в Крым. Этим летом поток туристов на полуостров упал на 32%, а аэропорт Симферополя так и остался закрытым.
Из-за ограничений РЖД ввели 144 дополнительных поезда в направлении Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других южных городов России, а также увеличили количество мест в составах. Однако возможность увеличить число поездов до Крыма оказалась ограничена из-за пропускной способности железных дорог.
В июне Минтранс выделил авиакомпаниям средства на возврат денег за отмененные после 24 февраля рейсы. По соглашению ведомства с компаниями пассажиры должны получить деньги в полном объеме.
В конце августа Росавиация включила 49 новых маршрутов в программу субсидирования региональных авиаперевозок в обход Москвы. Власти направили на субсидии деньги, которые сэкономили благодаря ограничениям полетов.