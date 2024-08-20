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ВОЗ приняла временные рекомендации по борьбе со вспышкой оспы обезьян

Рекомендации адресованы в первую очередь Демократической Республике Конго, Бурунди, Кении, Руанде и Уганде, где фиксируют вспышку. Большинство случаев выявлены в ДРК (более 30% от общемирового числа)
Фото: Arlette Bashizi / Reuters
Фото: Arlette Bashizi / Reuters

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утвердила перечень дополнительных временных мер по борьбе со вспышкой оспы обезьян (monkey pox или mpox) в африканских государствах, они размещены на сайте организации.

«Эти временные рекомендации предназначены для государств-участников, сталкивающихся с резким ростом заболеваемости оспой, включая, но не ограничиваясь этим списком, Демократическую Республику Конго, Бурунди, Кению, Руанду и Уганду», — сказано в сообщении.

Среди названных мер: координация действий в рамках борьбы, совместный эпиднадзор и расширение лабораторной диагностики, расширение медицинской помощи заболевшим, укрепление трансграничного сотрудничества, вакцинация, информирование общественности, углубление исследований в области mpox и др.

В ВОЗ указали, что за полгода 2024-го в Африке было зарегистрировано 1854 подтвержденных случая mpox, это 36% от общего числа во всем мире (5199). 95% африканских случаев (1754) зафиксированы в Демократической Республике Конго (ДРК). В ВОЗ отметили, что распространение заболевания в стране в первую очередь касается взрослых и «поддерживается за счет передачи, связанной с половым контактом, и усиливается в сетях, связанных с коммерческим сексом и секс-работниками». 

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Фото:Arlette Bashizi / Reuters

В середине августа всемирная организация во второй раз объявила оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в общественном здравоохранении международного уровня (PHEIC). Первую большую вспышку заболевания зафиксировали в 2022 году, оно распространялось в США, странах Европы и Центральной Азии. В России тогда зафиксировали два случая заражения. К середине 2023 года вспышка в мировом масштабе сошла на нет и ВОЗ отменила режим ЧС.

Всего в мире с января 2022 года по июнь 2024 года зарегистрировали 99 176 случаев заболевания оспой обезьян и 208 летальных исходов, говорилось в отчете ВОЗ от 12 августа.

Роспотребнадзор сообщил 15 августа, что угрозы распространения болезни в России нет.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Оспа обезьян ВОЗ Африка Демократическая Республика Конго
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