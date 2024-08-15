Роспотребнадзор не увидел риска распространения оспы обезьян в России
Угрозы распространения в России оспы обезьян нет, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
«В России заблаговременно и на системной основе осуществляются все необходимые меры для выявления инфекции. <…> Ситуация находится на постоянном контроле, угрозы распространения заболевания в России нет», — говорится в сообщении ведомства (цитата по ТАСС).
В рамках федерального проекта «Санитарный щит» в пограничных пунктах ведется усиленный санитарно-карантинный контроль, отметил Роспотребнадзор. Для выявления граждан с признаками инфекций, в том числе тех, кто прибывает из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, используют систему «Периметр».
Накануне африканский центр по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) объявил чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения на континенте (PHECS) в связи с распространением заболевания mpox (monkey pox — новое наименование оспы обезьян).
Поводом стало распространение оспы обезьян в Демократической Республике Конго, откуда заболевание также распространилось на другие африканские страны - Бурунди, Кению, Руанду и Уганду.
В тот же день чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения оспу обезьян объявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Как отмечает Reuters, признание ЧС позволит ускорить исследования, финансирование и международную реакцию по сдерживанию распространения инфекции.
Оспа обезьян — вирусное заболевание. Впервые его выявили в 1958 году. Большинство случаев заражения обнаружили в Африке, однако в мае 2022 года вспышка заболевания произошла в других странах. Первый случай заражения тогда был зафиксирован в Великобритании, инфицированный приехал из Нигерии.
Его симптомы похожи на те, что наблюдались в прошлом у пациентов с натуральной оспой. Это температура, мышечные боли, характерная сыпь и зуд.
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