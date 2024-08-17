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Вирусологи оценили риск эпидемии оспы обезьян в России

Почему ВОЗ объявила оспу обезьян мировой чрезвычайной ситуацией
Вторая за два года вспышка оспы обезьян зафиксирована в Африке, это побудило ВОЗ объявить мировую чрезвычайную ситуацию. Как эксперты оценивают угрозу новой мировой эпидемии — в материале РБК
Фото: Arlette Bashizi / Reuters
Фото: Arlette Bashizi / Reuters

Почему ВОЗ объявила оспу обезьян мировой чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) во второй раз объявила оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в общественном здравоохранении международного уровня (PHEIC). Первую большую вспышку заболевания зафиксировали в 2022 году, оно распространялось в США, странах Европы и Центральной Азии. В России тогда зафиксировали единственный случай заражения — у молодого человека, вернувшегося из поездки по европейским странам. К середине 2023 года вспышка в мировом масштабе сошла на нет и ВОЗ отменила режим ЧС.

Всего в мире с января 2022 года по июнь 2024 года зарегистрировали 99 176 случаев заболевания оспой обезьян и 208 летальных исходов, следует из отчета ВОЗ от 12 августа. Сейчас вспышка наблюдается в странах Африки: Демократической Республике Конго (ДРК), Бурунди, Кении, Руанде и Уганде.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус, комментируя решение об объявлении ЧС, заявил о необходимости международной кооперации для борьбы с оспой обезьян. «С учетом вспышек других клад вируса оспы обезьян в ДРК и других странах Африки становится очевидно, что для прекращения этих вспышек и спасения жизни людей требуются согласованные международные меры реагирования», — сказал он. Пандемия коронавируса 2020–2023 годов ВОЗ тоже объявлялась такой ЧС.

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Фото:Arlette Bashizi / Reuters

Согласно правилам ВОЗ, чрезвычайная ситуация в общественном здравоохранении международного уровня — это внезапное событие, которое может иметь последствия за пределами государства, в котором зафиксирована вспышка заболевания, и может требовать принятия неотложных мер на международном уровне.

Объявление ВОЗ оспы обезьян чрезвычайной ситуацией — это мера для привлечения инвестиций богатых стран в разработку вакцин для бедных стран, сказала РБК директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. «У ВОЗ нет своих денег для таких исследований, и они пытаются агравированием (усилением) проблемы и нагнетанием страха стимулировать инвесторов», — говорит она.

Чем опасна оспа обезьян

Обезьяны являются такими же случайными жертвами этого вируса (mpox), как и человек, отметил в разговоре с РБК член-корреспондент Российской академии наук, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев. Вирус распространен среди грызунов в Центральной и Западной Африке и до последнего времени в странах с умеренным климатом и вообще за пределами Африки вирус встречался очень редко.

Вирус оспы обезьян передается от животных к человеку и от человека к человеку, сообщает ВОЗ. «Обезьянья оспа намного менее заразная, чем, скажем, грипп или COVID-19. Как правило, требуется довольно интенсивный непосредственный контакт, вирус может также передаваться через биологические жидкости, но редко и неэффективно, или же при контакте с зараженными предметами, например постельным бельем или полотенцем», — рассказал Лукашев. Заболевание передается преимущественно контактным путем. Лукашев обратил внимание на то, что во время вспышки в 2022 году вирус распространялся преимущественно среди мужчин, практикующих однополые отношения. Об этом сообщала и ВОЗ. То, что вирус в основном распространился среди мужчин, практикующих однополые сексуальные контакты, скорее, случайность или результат более широкой сети половых контактов у этой категории людей, отметил Лукашев.

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На начальных этапах заражения симптомы могут включать жар, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость. Может также развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, затем распространяющаяся на другие части тела, включая половые органы. Сыпь меняется, проходит через разные стадии и может выглядеть как сыпь при ветряной оспе или сифилисе, прежде чем, наконец, образуется струп, который позже отпадает. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня, сообщил Роспотребнадзор. Но люди со слабым иммунитетом, дети и беременные женщины могут переносить ее тяжелее.

По словам Лукашева, эффективной специфической терапии этого заболевания нет, а лечение строится на купировании проявляющихся симптомов.

Что касается летальности от оспы обезьян, то, указал эксперт, она ниже, чем предполагалось до распространения заболевания. Так, по словам Лукашева, в учебниках до 2022 года была описана летальность для двух разных вариантов обезьяньей оспы — 3 и 10%. Но во время последней глобальной вспышки заболевания в 2022 году летальность оказалась намного ниже — порядка 0,3%. «Скорее всего, это связано с тем, что в регионах, где ранее циркулировал вирус, в странах Африки, легкие случаи просто не фиксировались, потому что люди не обращались к врачу, соответственно, выборка была неинформативной. Таким образом, летальность значительно ниже, чем в общем описана в учебниках, но все равно достаточно значительная, чтобы это заболевание вызывало тревогу», — указал вирусолог.

Высок ли риск распространения вируса в России

Пока в России зарегистрировали только три случая заражения. Первый в 2022 году и еще два в январе 2024 года у двух туристов, прибывших из Китая.

Роспотребнадзор 15 августа сообщил РБК, что не видит риска распространения оспы обезьян в России. В стране заблаговременно и на системной основе осуществляются все необходимые меры для выявления инфекции, сообщила пресс-служба ведомства. В частности, в рамках федерального проекта «Санитарный щит» во всех пунктах пропуска осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль, в том числе с использованием системы, позволяющей выявить граждан с признаками инфекционных заболеваний, в том числе прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Роспотребнадзор не увидел риска распространения оспы обезьян в России
Общество
Фото:Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images

В России также в достаточном количестве имеются высокотехнологичные современные тест-системы, разработанные Роспотребнадзором. Они позволяют в кратчайшие сроки выявить вирус оспы обезьян и могут использоваться во внелабораторных условиях.

«В России нет климатических и эпидемиологических условий для распространения этой болезни, как и многих других форм и видов очаговых болезней других стран», — уверена Лариса Попович.

«На сегодняшний день массовая передача этого вируса контактным путем среди обычного населения, как в Африке, в странах с умеренным климатом описана не была. Я думаю, это в том числе связано с более высоким уровнем гигиены и меньшей интенсивностью бытовых контактов между людьми», — обращает внимание Лукашев.

Роспотребнадзор советует, находясь в зарубежных поездках в странах, где зафиксированы вспышки заболевания, избегать контакта с животными, которые могут быть носителями вируса, в особенности с грызунами и приматами. Также необходимо тщательно соблюдать правила личной гигиены. При контактах с людьми, прибывшими из стран, где зафиксированы случаи заболевания, и ощущающими недомогание, необходимо следовать базовым профилактическим правилам — пользоваться маской и соблюдать гигиену рук.

По мнению вирусолога Лукашева, снижение количества путешествий, особенно в страны тропической Африки, снижает риск завоза этого вируса, но полностью его не исключает. «Чтобы снизить вероятность заражения обезьяньей оспой и очень многими другими вирусами, следует помнить, что вирус может распространяться контактным путем», — указал Лукашев. В случае передачи при сексуальном контакте презерватив защитой не послужит, потому что передача возможна через контакт кожи с кожей, указывает эксперт.

«Риск распространения вируса будет со временем оставаться таким же или нарастать, поэтому, на мой взгляд, в странах, где вирус эндемичен в дикой природе, целесообразно рассмотреть программы вакцинации, потому что без этого и эти страны, и весь остальной мир будут находиться под постоянной угрозой», — считает Лукашев. Он также отметил, что в отличие от, например, коронавирусов, которые в среднем каждые 30 лет могут переходить к новому хозяину и становиться его вирусами, как это произошло с COVID-19, у вируса оспы ситуация более стабильная: такие вирусы могут эпизодически заражать другие виды, например переходить от грызуна к человеку, но крайне редко остаются надолго в циркуляции среди особей этого вида.

Есть ли вакцина от этого вида оспы

Растущее распространение вируса Лукашев связывает с ростом доли населения, не привитого от натуральной оспы. «Вакцина от натуральной оспы, которую использовали повсеместно до 1978 года, частично защищала и от обезьяньей оспы. Сейчас осталось очень мало людей, привитых этой вакциной, вследствие чего и возникли условия для активного распространения вируса mpox», — указал он. О глобальном искоренении оспы было объявлено в 1980 году, спустя несколько лет вакцинация прекратилась.

По словам Лукашева, в России есть запас вакцины от натуральной оспы для экстренного применения, но препарат, которым вакцинировали в XX веке, крайне реактогенен, то есть имеет более частые и тяжелые побочные эффекты, чем современные вакцины. Поэтому, по словам вирусолога, чтобы ввести в оборот такую вакцину в наше время, ситуация должна стать абсолютно чрезвычайной. «Сейчас во многих странах мира, в том числе у нас, ведутся разработки вакцин от оспы нового поколения. Но вводить их в оборот или нет, вероятно, будет решать каждая страна в зависимости от обстоятельств», — указал эксперт. Есть и новые, более безопасные разработки, но широких испытаний они не проходили, добавил он.

О планах запустить производство новой вакцины от оспы заявляли в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологий «Вектор». Согласно госреестру, вакцину «ОртопоксВак» зарегистрировали в 2022 году. В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, которой подконтролен центр «Вектор», сообщили РБК, что вакцина есть «в наличии», но не уточнили, в каком объеме.

«ОртопоксВак» — вакцина на основе ослабленного живого вируса осповакцины. Новый препарат получен путем последовательного «выключения» шести генов вирулентности в исходном вирусе и представляет собой генетическую композицию, которая формирует устойчивый иммунитет и при этом обладает высоким профилем безопасности, указали в Роспотребнадзоре. Кроме вакцины специалисты «Вектора» разработали и зарегистрировали ПЦР-системы для дифференциальной диагностики вируса натуральной оспы и оспы обезьян, а также специфический противооспенный препарат «Антипоксвир».

Разработкой вакцины также занимается Федеральное медико-биологическое агентство. РБК направил запрос в ФМБА с просьбой уточнить информацию о вакцине.

В США и ЕС одобрена только одна вакцина против этой болезни — препарат Imvanex от Bavarian Nordic. В Африку, где объявили ЧС из-за распространения обезьяньей оспы, планируют ввезти 200 тыс. доз вакцины.

ВОЗ также объявила о приеме предварительных заявок от производителей вакцин против оспы обезьян на экстренный допуск вакцин к применению в условиях чрезвычайной ситуации. Такая процедура предполагает ускорение поставок нелицензированных медицинских средств, в частности вакцин, требующихся при ЧС. Рекомендация о допуске продукции действует ограниченное время и выносится на основе анализа рисков и преимуществ.

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Маргарита Грошева Маргарита Грошева
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