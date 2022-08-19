Бывший главный нарколог Брюн не признал вину

О задержании Брюна стало известно ранее в пятницу. Он рассказал наблюдателям от ОНК, что его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, однако вину он не признает

Директор московского научно-практического центра наркологии и бывший главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн, подозреваемый в мошенничестве, не признал вину. Об этом ТАСС сообщили в столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

«Брюн рассказал наблюдателям, что был задержан накануне после допроса в УВД по ЮВАО по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Вину он не признает», — рассказали в ОНК.

По данным наблюдателей, Брюн содержится в одной камере с подозреваемым в нанесении тяжких телесных повреждений. «Брюн заявил, что претензий к условиям содержания не имеет и на здоровье не жалуется. Суд изберет ему меру пресечения 20 августа», — добавили в комиссии.

РБК обратился за комментарием в ОНК Москвы.

О задержании Брюна стало известно 19 августа. По данным источника РБК, его подозревают в организации мошеннической схемы закупки тестов на наркотики и алкоголь по завышенным ценам, в схеме участвовали компании, аффилированные с женой вице-президента ассоциации наркологов и Российской наркологической лиги Владимира Якушева.

Telegram-канал «Осторожно, новости» пишет, что накануне в Московский научно-практический центр наркологии, который возглавляет Евгений Брюн, приходили сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями МВД.

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После информации о задержании Брюна Минздрав сообщил, что снял его с должности главного внештатного нарколога ведомства. Министерство обещает оказать необходимое содействие следствию. Информация о главном внештатном психиатре-наркологе на сайте Минздрава удалена.