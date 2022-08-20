Ассоциация предупредила о закрытии ночных клубов Британии из-за инфляции

В королевстве растут счета на электроэнергию — это наносит новый удар по работе уже пострадавших от локдаунов клубов. Ассоциация ночной жизни вместе с представителями гостиниц и баров попросила власти повлиять на растущие цены

Фото: Peter Summers / Getty Images

Ассоциация индустрии ночной жизни (NTIA) предупредила о риске закрытия ночных клубов в Великобритании из-за роста цен на электроэнергию.

«Правительство не может продолжать недооценивать усугубляющийся кризис в энергетическом секторе. Сокращение числа поставщиков энергии подвергает риску основную цель свободных рынков — формирование конкурентных цен и уровня оказываемых услуг», — заявил глава NTIA Майкл Килл. Он отметил, что отсутствие конкуренции привело к завышению тарифов, и, если власти не вмешаются, многие компании «столкнутся с дальнейшей неопределенностью, а во многих случаях — закроются».

NTIA направила в правительство открытое письмо вместе с еще четырьмя объединениями, представляющими интересы гостиниц, баров, концертных площадок. Все они пожаловались на рост цен на электроэнергию и попросили у кабмина помощи. В письме отмечается, что многим заведениям уже пришлось сократить часы работы. «Учитывая хронические трудности с цепочками поставок, нехватку рабочей силы, процентные ставки и инфляцию, взлетевшие цены на электроэнергию стали критической проблемой для выживания компаний в нашем секторе», — заявили представители бизнеса.

Ночные клубы закрывались во время карантина из-за пандемии, а открывшись, столкнулись уже с другими трудностями. «Мы открылись год назад, а теперь у нас новые проблемы — инфляция», — рассказал Bloomberg владелец заведения Egg London Ханс Хесс. По его словам, теперь руководству клуба приходится сокращать потребление энергии, а также снижать цены входных билетов, чтобы привлечь необходимое количество клиентов.

17 августа Национальная статистическая служба Великобритании отчиталась о рекордной за 40 лет годовой инфляции в стране в июле — 10%. 4 августа Банк Англии повысил ключевую ставку на 0,5 п.п., до 1,75% — это самое резкое повышение за 20 лет. Регулятор спрогнозировал рост инфляции до 13% к концу года.

Долги домохозяйств королевства за элетроэнергию по состоянию на июль более чем в два раза превысили сентябрьский уровень и достигли рекордных £1,3 млрд, хотя обычно цены на газ и счета за коммунальные услуги летом падают и потребители могут постепенно погасить задолженность.

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По данным Bloomberg, британские власти разработали план на зиму, в соответствии с которым электроэнергию на промышленных объектах и даже в жилых домах будут отключать, если на фоне нехватки газа погода будет холодной. Блэкаут в таком случае может продлиться четыре дня. Это экстренный план — базовый сценарий развития событий отключения не предусматривает, отмечает агентство.