Власти решили пустить в Россию всех иностранных студентов

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции согласился разрешить въезд в Россию иностранцам для учебы, а Минобрнауки разработал и вскоре утвердит необходимые правила, сообщили РБК в министерстве.

«Мы совместно с МИДом и Роспотребнадзором ходатайствовали перед оперативным штабом об открытии границ для студентов из всех иностранных государств. Нас поддержали», — приводится заявление министра Валерия Фалькова.

Когда правила будут утверждены, иностранные студенты смогут приехать, заселиться в общежития и продолжить учебу. Для тех, кто не сможет приехать, организуют удаленное обучение, пообещал министр.

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