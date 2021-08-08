Минобразования заявило о необязательности прививки от COVID для студентов

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Вузы не требуют от студентов обязательной прививки от коронавируса, передает радио «Эхо Москвы» со ссылкой на министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.

«Требований обязательной вакцинации всех студентов, в том числе иностранцев, нет», — сказал Фальков.

По его словам, иностранные студенты с полисом обязательного медицинского страхования смогут получить вакцину от COVID-19 по желанию. Кроме того, прививать иностранных студентов за внебюджетные деньги смогут и сами вузы, добавил министр.