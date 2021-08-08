Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 августа
USD ЦБ: 73,13 (-0,04) Инвестиции, 06 авг, 13:32
Курс евро на 7 августа
EUR ЦБ: 86,46 (-0,19) Инвестиции, 06 авг, 13:32
Российская гандболистка заявила, что «отдала глаз» ради серебра Олимпиады Спорт, 16:52 Летние Олимпийские Игры в Токио официально закрыты Спорт, 16:41 В Токио погас олимпийский огонь Спорт, 16:16 Олимпийские игры в Токио объявлены закрытыми Спорт, 16:12 Жена Федуна закрыла Telegram-канал после заявления болельщиков «Спартака» Спорт, 16:06 Российский военнослужащий погиб в Армении Общество, 16:04 Минобразования заявило о необязательности прививки от COVID для студентов Общество, 15:56 Глава МОК в Токио передал олимпийский флаг мэру Парижа Спорт, 15:48 «Нижний Новгород» сообщил о состоянии госпитализированного игрока Спорт, 15:34 В тушении пожаров задействовали авиацию Росгвардии Общество, 15:06 Российский борец вынес флаг ОКР на церемонии закрытия Олимпиады в Токио Спорт, 14:42 Матыцин выразил надежду на разъяснения судейства российских гимнасток Спорт, 14:35 Месси рассказал о желании остаться в «Барселоне» Спорт, 14:33 Как управляет своими финансами шеф-повар ресторана BuroTsum РБК и Сбер, 14:30
Пандемия коронавируса ,  
0 

Минобразования заявило о необязательности прививки от COVID для студентов

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Вузы не требуют от студентов обязательной прививки от коронавируса, передает радио «Эхо Москвы» со ссылкой на министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.

«Требований обязательной вакцинации всех студентов, в том числе иностранцев, нет», — сказал Фальков.

ВШЭ ввела ограничения для непривитых и непереболевших студентов
Общество
Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

По его словам, иностранные студенты с полисом обязательного медицинского страхования смогут получить вакцину от COVID-19 по желанию. Кроме того, прививать иностранных студентов за внебюджетные деньги смогут и сами вузы, добавил министр.

В июне в ряде регионов России была введена обязательная вакцинация от коронавируса. Без сертификата от сделанной прививки граждан не допускают к работе на предприятиях определенных секторов экономики. Речь идет преимущественно о сфере услуг, образовании, торговли и т.д. К 2 августа таких регионов было 43.

Читайте на РБК Pro
Не только прослушка: как оперативники ищут налоговый «компромат» на фирму Как 12 стартапов совершают переворот в мировой финансовой сфере «Сбер» спрогнозировал снижение геополитической премии в курсе рубля Сбитый летчик: пять причин, из-за которых карьеру топ-менеджера ждет крах

В начале июля замминистра образования Петр Кучеренко рекомендовал высшим учебным заведениям самим организовать вакцинацию иностранных студентов.

При этом опрос, который в июне провел сервис по поиску работы Superjob, показал, что большинство родителей студентов выступают против недопуска непривитых к обучению в вузах. Таких, согласно исследованию, 62%. За обязательную вакцинацию учащихся высших учебных заведений выступили лишь 20% опрошенных.

Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i


 

Минобразования вакцинация от COVID-19 студенты
Материалы по теме
Российские студенты назвали самых привлекательных работодателей
Бизнес
Институт имени Пушкина будет пускать только вакцинированных студентов
Общество
Минобрнауки назвало добровольной вакцинацию студентов вузов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter