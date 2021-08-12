Границы, билеты и другие проблемы иностранных студентов во время пандемии

РБК опросил представителей этих университетов, чтобы узнать, испытывают ли студенты из-за рубежа проблемы с возвращением на учебу в Россию, при каких условиях они смогут посещать очные занятия и что вузы предлагают студентам, которые не могут приехать в Россию к началу учебного года.

Студенты из каких стран могут вернуться в Россию

Согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), в 2019 году среди въезжавших в Россию с целью учебы иностранцев преобладали жители следующих пяти стран: Казахстан, Китай, Узбекистан, Таджикистан и Украина.

Сейчас в Россию могут въезжать студенты только из тех стран, с которыми у России открыто регулярное авиасообщение, поясняли ранее в Минобрнауки и Россотрудничестве. В этом списке 50 государств, в том числе Китай, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия; он периодически пополняется федеральным оперативным штабом по борьбе с коронавирусом.

При этом студенты из государств, которые в этот перечень не включены, не могут въехать в Россию через открытые страны для того, чтобы возобновить обучение, уточняется на сайтах вузов, в частности на сайте РУДН.

Таким образом, возобновление очного обучения доступно только студентам из стран, с которыми у России есть авиасообщение и которые признаны Роспотребнадзором странами с благополучной эпидемиологической обстановкой, пояснил РБК управляющий партнер московского офиса коллеги адвокатов адвокатов Pen & Paper Антон Имменов. Исключением может служить лишь индивидуальное разрешение на пересечение границы с Россией, которое также выдается оперштабом, добавляет вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников; это же разрешение будет основанием для выдачи учебной визы.

При этом данные о каждом приезжающем на учебу студенте-иностранце его вуз должен заблаговременно отправить через портал госуслуг в Минцифры, говорится на сайте пограничной службы ФСБ. Мельников подтверждает: если студент летит транзитом через третью страну, ему необходимо быть в списке на госуслугах, чтобы избежать проблем на границе.

РБК направил запрос в Минобрнауки, Роспотребнадзор и оперштаб.

Как вузы готовятся обучать иностранцев

В опрошенных РБК вузах рассказали, что студенты из стран, с которыми у России есть авиасообщение, жалуются на высокую стоимость прямых рейсов; студенты некоторых вузов так и не смогли попасть в Россию. В этом случае в опрошенных вузах предлагают использовать удаленку для продолжения обучения.

В пресс-службе КФУ рассказали РБК, что в вузе на сегодняшний день обучается более 10 тыс. студентов из 101 страны. О серьезных проблемах, связанных со въездом в Россию, студенты из стран, с которыми открыто авиасообщение, не сообщали. Основные жалобы — редкие рейсы и высокая стоимость авиабилетов, говорят в КФУ. Там добавили, что для студентов из «открытых» стран очное присутствие на занятиях обязательно. Если же границы со страной остаются закрытыми, то студентам оттуда будет организовано обучение с использованием дистанционных технологий.

О том, что никаких проблем с въездом не возникло у иностранных учащихся из «открытых» стран, РБК сообщили также в УрФУ. Иностранцы, которые не могут вернуться в Россию из-за закрытого авиасообщения, будут обучаться по своим направлениям онлайн, добавили в университете.

В Сеченовском университете на различных программах обучается 4027 иностранных студентов, сообщили в пресс-службе вуза. В университете признают, что к ним поступают сообщения о проблемах со въездом в Россию и вуз их прорабатывает. Для тех учащихся, которые не могут вернуться для возобновления очного обучения, вуз предлагает дистанционное образование.

В пресс-службе РУДН сообщили РБК, что к очному обучению могут вернуться иностранные студенты из списка стран оперштаба.

В университете «Синергия» обучаются 8 тыс. иностранных студентов из 62 стран мира, преимущественно вуз выбирают учащиеся Южной Азии и африканских стран, сообщили РБК в «Синергии». Там подтвердили, что студенты регулярно сообщают о проблемах со въездом в Россию.

«Основная — это закрытые границы, вторая сложность — необходимость прибытия в Россию прямым рейсом из страны гражданства. Зачастую рейс с пересадкой стоит гораздо дешевле прямого рейса, но если студент выбирает такой вариант, то высока вероятность, что его не впустят», — говорит директор департамента международного бизнеса университета Анастасия Шаньшина. Она пояснила, что частные вузы, в том числе «Синергия», не могут оформить приглашения для иностранных граждан с целью въезда «учеба», так как Минобрнауки предоставляет доступ к спискам таких студентов только федеральным вузам. Те учащиеся, которые не смогут вернуться, будут учиться в режиме онлайн, говорят в «Синергии», при этом обучение в таком случае будет на 40–50% дешевле очного.

Какие требования предъявляются к иностранным студентам Для тех студентов, которые могут попасть в Россию, сохраняются требования, которые сформулированы Роспотребнадзором и Минобрнауки. Студент должен уведомить вуз о дате пересечения границы.

Актуальный отрицательный ПЦР-тест для въезда и повторный тест в течение 72 часов с момента начала пребывания в России.

На время ожидания результатов теста студент должен соблюдать самоизоляцию по месту жительства — в это время он может обучаться дистанционно.

Может ли студент оспорить удаленку

В начале прошлого учебного года студенты Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, обучающиеся на договорной основе, подготовили коллективный иск к вузу. Они были недовольны тем, что весной 2020 года во время карантина они не могли посещать лекции, пользоваться библиотекой, у них не было контакта с преподавателями, тогда как это предусмотрено договором на обучение в очной форме. Студенты указывали, что при дистанте страдало качество обучения, поэтому они просили частично вернуть выплаченные ими средства за семестр 2019–2020 и осенний семестр 2020–2021. В ноябре руководство МГУ объявило, что выделяет около 30 млн руб. на поддержку студентов, обучающихся дистанционно, и иск так и не был подан.

В августе 2021 года Иван Мельников попросил вице-премьера Татьяну Голикову помочь иностранным студентам, которые из-за установленных ограничений не могут попасть в Россию (текст обращения есть у РБК). Многие из таких учащихся, уверен Мельников, будут вынуждены разорвать контракт с российским вузом и продолжить обучение в другой стране, если проблема не будет решена.

Вузы и другие учебные заведения, согласно закону «Об образовании», могут использовать дистанционные образовательные технологии и электронное обучение, при этом плата за обучение увязана не с технологией организации процесса, а с формой обучения — очной или заочной, разъясняет адвокат Антон Именнов. Теоретически получить скидку на обучение в период пандемии возможно, но проблематично: студент должен обратиться в вуз с претензией, затем подать иск в суд. «В суде нужно будет доказать, что качество предоставляемых услуг вузом не соответствует тому, которое предполагалось при заключении контракта на обучение. Судебный процесс явно будет сложным и долгим, а судебная практика по этому вопросу еще не сформировалась», — резюмирует он.

Сопредседатель межрегионального профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин полагает, что у иностранных студентов, которые не могут попасть в Россию, есть основания для подачи в суд — они вынуждены оставаться на дистанционке, имея с вузом договор на очную форму обучения. «Однако суд может сослаться на ограничительные меры, введенные правительством, на форс-мажорные обстоятельства и отказать в удовлетворении. Но в принципе речь может идет о нарушении условий договора. Дистанционное образование нельзя назвать очным, в то же время оно и не заочное», — заключает эксперт.