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Минздрав отказался от вызвавшего гнев Путина теста для автомобилистов

Ведомство отказалось от идеи обязательных тестов на алкоголизм для водителей. Вместо него врач будет назначать лабораторные исследования крови и мочи в случае выявления симптомов, при которых нельзя садиться за руль
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Министерство здравоохранения доработало поправки, которыми предлагается внести изменения в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств. Об этом пишет «Коммерсантъ», который ознакомился с финальной редакцией приказа Минздрава по введению с 1 января будущего года нового порядка получения медицинских справок.

Ведомство, как отмечает издание, окончательно отказалось от идеи обязательных тестов на алкоголизм, с помощью которых в крови выявляется СDT-маркер, для тех, кто намерен сдать экзамены на водительские права или хочет поменять удостоверение по истечении срока годности. Вместо этого врач психиатр-нарколог назначит «лабораторные исследования крови и (или) мочи» при выявлении «симптомов и синдромов заболевания (состояния), являющегося медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами».

В пресс-службе Минздрава сообщили газете, что проект поправок подготовлен и направлен на рассмотрение рабочей группы по реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере здравоохранения.

Минздрав продлил старые правила медосмотра водителей
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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В проекте поправок, который был опубликован Минздравом в июне, говорилось, что лабораторные исследования биоматериалов проводятся «в целях диагностики употребления алкоголя». В новой редакции указывается несколько иная цель: «диагностика психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением алкоголя». При этом в проекте не говорится, о каких именно лабораторных исследованиях идет речь.

В Минздраве не смогли ответить на вопрос, что произойдет с ценами на медицинское освидетельствование после того, как новый приказ вступит в силу.

Психиатр-нарколог, судебно-психиатрический эксперт Александр Ковтун в разговоре с «Коммерсантом» заявил, что новая версия приказа не ограничивает врача, который по-прежнему сможет направить гражданина на любой анализ крови, в том числе и на наличие CDT-маркеров. «CDT сам по себе по большому счету ни о чем не говорит — он лишь показывает остаточные следы алкоголя в организме. Грамотный врач будет судить по комплексной картине», — пояснил он.

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Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева в беседе с газетой выразила мнение, что злоупотребляющих алкоголем и тех, кто употребляет наркотики, нужно «убирать с дороги». «Почему предлагается половинчатое решение? Анализы крови на содержание психоактивных веществ предлагается брать только при выявлении врачом симптомов соответствующего заболевания, а анализы мочи на те же самые психоактивные вещества — у всех водителей и кандидатов в водители. Разумно было бы направлять на подобные анализы также исключительно по направлению врача», — сказала она.

Минздрав предложил отложить новые нормы медосвидетельствования водителей
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Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Минздрав подписал приказ о внесении изменений в порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители в октябре прошлого года. В документе говорилось, что при получении или продлении водительских прав автомобилистам необходимо будет сдать дополнительный анализ мочи на употребление наркотиков и психотропных веществ, а также анализ крови для определения биомаркера хронического злоупотребления алкоголем.

Приказ должен был вступить в силу 22 ноября 2019 года, однако этого не произошло из-за критики со стороны президента России Владимира Путина. Он назвал «чушью» планы Минздрава ввести новый порядок медосмотра для водителей. Тогда глава государства говорил, что введение дополнительных анализов для автомобилистов на наркотики и алкогольную зависимость необходимо прорабатывать поэтапно и «с умом». После заявления Путина дату вступления приказа в силу перенесли на 1 июля 2020 года, а затем — на 1 января 2021 года.

Автор: Михаил Юшков
Теги: медосвидетельствование, водители, Минздрав
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