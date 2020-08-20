Минздрав отказался от вызвавшего гнев Путина теста для автомобилистов

Ведомство отказалось от идеи обязательных тестов на алкоголизм для водителей. Вместо него врач будет назначать лабораторные исследования крови и мочи в случае выявления симптомов, при которых нельзя садиться за руль

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Министерство здравоохранения доработало поправки, которыми предлагается внести изменения в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств. Об этом пишет «Коммерсантъ», который ознакомился с финальной редакцией приказа Минздрава по введению с 1 января будущего года нового порядка получения медицинских справок.

Ведомство, как отмечает издание, окончательно отказалось от идеи обязательных тестов на алкоголизм, с помощью которых в крови выявляется СDT-маркер, для тех, кто намерен сдать экзамены на водительские права или хочет поменять удостоверение по истечении срока годности. Вместо этого врач психиатр-нарколог назначит «лабораторные исследования крови и (или) мочи» при выявлении «симптомов и синдромов заболевания (состояния), являющегося медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами».

В пресс-службе Минздрава сообщили газете, что проект поправок подготовлен и направлен на рассмотрение рабочей группы по реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере здравоохранения.

В проекте поправок, который был опубликован Минздравом в июне, говорилось, что лабораторные исследования биоматериалов проводятся «в целях диагностики употребления алкоголя». В новой редакции указывается несколько иная цель: «диагностика психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением алкоголя». При этом в проекте не говорится, о каких именно лабораторных исследованиях идет речь.