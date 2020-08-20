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СК возбудил уголовное дело против депутата Мосгордумы Олега Шереметьева

Его подозревают в мошенничестве на 2 млн руб. По версии следствия, он подписывал документы о премировании своего помощника, однако в них содержалась недостоверная информация. На деле Шереметьев присваивал деньги себе, считают в СК
Олег Шереметьев
Олег Шереметьев (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Главное следственное управление СК по Москве возбудило уголовное дело в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева (фракция КПРФ). Об этом сообщается на его сайте.

Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). «Своими действиями он причинил материальный ущерб бюджету города Москвы в размере более 2 млн руб.», — говорится в сообщении.

По данным следствия, Шереметьев в период с ноября 2019 по февраль 2020 года ежемесячно подготавливал и представлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника в размере от 350 тыс. руб. до 600 тыс. руб. В документах, как отмечают в Следственном комитете, содержались заведомо ложные сведения о выполнении помощником заданий особой важности и сложности. «В действительности [Шереметьев] присваивал денежные средства и распоряжался ими по своему усмотрению», — отметили в СК.

Сейчас решается вопрос о задержании Шереметьева и избрания ему меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Материал дополняется.

Автор: Михаил Юшков
Теги: депутат, Мосгордума, уголовное дело, мошенничество
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