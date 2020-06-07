Депутата Мосгордумы от КПРФ Шувалову исключили из партии

В партии обвинили Шувалову в отсутствии партийной дисциплины из-за того, что она вопреки советам горкома партии голосовала против бюджета города, а также пыталась организовать круглый стол с Навальным

Елена Шувалова (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Депутата Московской городской думы от КПРФ Елену Шувалову исключили из партии, сообщил «РИА Новости» депутат городской думы, член фракции КПРФ Леонид Зюганов.

Ту же информацию дает «Новая газета» со ссылкой на депутата Евгения Ступина.

Сама Шувалова подтвердила свое исключение из партии «МБХ медиа».

По ее словам, решение было принято на внеочередном пленуме московского горкома партии. Сама Шувалова на нем не присутствовала, так как на заседание не пустили нескольких ее коллег по фракции. «[Депутату Екатерине] Енгалычевой даже ногу дверью отдавили. Когда это произошло, я не сочла возможным принимать в этом участие», — добавила Шувалова.

Перед заседанием Шувалова написала на своей странице во «ВКонтакте», что на пленуме должна будет «доказывать, что не верблюд».