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Депутата Мосгордумы от КПРФ Шувалову исключили из партии

В партии обвинили Шувалову в отсутствии партийной дисциплины из-за того, что она вопреки советам горкома партии голосовала против бюджета города, а также пыталась организовать круглый стол с Навальным
Елена Шувалова
Елена Шувалова (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Депутата Московской городской думы от КПРФ Елену Шувалову исключили из партии, сообщил «РИА Новости» депутат городской думы, член фракции КПРФ Леонид Зюганов.

Ту же информацию дает «Новая газета» со ссылкой на депутата Евгения Ступина.

Сама Шувалова подтвердила свое исключение из партии «МБХ медиа».

По ее словам, решение было принято на внеочередном пленуме московского горкома партии. Сама Шувалова на нем не присутствовала, так как на заседание не пустили нескольких ее коллег по фракции. «[Депутату Екатерине] Енгалычевой даже ногу дверью отдавили. Когда это произошло, я не сочла возможным принимать в этом участие», — добавила Шувалова.

Перед заседанием Шувалова написала на своей странице во «ВКонтакте», что на пленуме должна будет «доказывать, что не верблюд».

По словам депутата, ее исключили за отсутствие партийной дисциплины при голосовании за бюджет Москвы. Тогда Шувалова голосовала против него, несмотря на то что горком КПРФ «требовал» голосовать за бюджет. Также на исключение, по словам Шуваловой, повлияла организация круглого стола в ноябре 2019 года, на который она хотела привести оппозиционера Алексея Навального.

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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

«<...> смешно об этом говорить, он был в ноябре еще, что ли. Это просто смешно, исключать человека за то, что на ее мероприятии участвовал другой человек?» — сказала Шувалова.

Она сообщила «МБХ медиа», что пока продолжит работать в Мосгордуме, о вступлении в другую партию депутат пока не думала.

По словам Зюганова, за исключение Шуваловой проголосовало большинство, еще десять человек были против и двое воздержались. «У нее есть возможность подать апелляцию, принять решение по тем замечаниям, которые к ней были, и признать их. Мы не исключаем, что со временем она может быть восстановлена», — подчеркнул депутат.

РБК обратился за комментарием к Елене Шуваловой.

Шувалова снялась с партийного учета в московском отделении КПРФ в декабре 2019 года после скандала с круглым столом. В списках на получение пропусков, кроме Навального, были также юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и директор фонда Иван Жданов. Тогда круглый стол не состоялся, так как глава фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин отозвал заявку. В московском горкоме партии посчитали действия Шуваловой спланированной политической провокацией.

Автор: Мария Лисицына
При участии: Алена Прохоренко
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