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Две станции ядерного мониторинга в России возобновили передачу данных
Об этом сообщил представитель Организации Договора о запрещении ядерных испытаний. О выходе из строя одной из станций ранее не было известно. Установки перестали передавать данные вскоре после ЧП в Архангельской области
Вид на город Билибино (Фото: Константин Лемешев / ТАСС)

Две расположенные в России станции мониторинга ядерных испытаний — в якутском поселке Пеледуй и в городе Билибино на Чукотке — возобновили передачу данных, сообщил исполнительный секретарь организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо.

«Радионуклидные станции RUP 56 (Пеледуй) и RUP 57 (Билибино) возобновили работу в России и в настоящее время передают информацию во Временный технический секретариат [ОДВЗЯИ]», — написал Зербо на своей странице в сети Twitter, назвав случившееся отличным примером сотрудничества с операторами российских станций мониторинга.

Ранее сообщалось, что передачу данных в ОДВЗЯИ прекратили четыре мониторинговые станции — в Билибино, Залесово (Алтайский край), Кирове и Дубне. Информации о проблемах со станцией в Пеледуе до этого момента не было.

Политика
В МИДе назвали добровольной передачу данных с мониторинговых станций

20 августа Зербо сообщил газате The Wall Street Journal, что эксперты ОДВЗЯИ просят своих коллег в России как можно скорее возобновить работу станций мониторинга. Газета отмечала, что ранее российские чиновники объяснили сбои с передачей данных проблемами со связью.

Станции мониторинга, которые служат частью международной сети, отслеживающей соблюдение ДВЗЯИ, — договора, который Россия ратифицировала в 2000 году, — прекратили передачу данных вскоре после взрыва, произошедшего 8 августа на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области.

ЧП случилось при проведении работ с жидкостной реактивной двигательной установкой с изотопным источником питания, сообщил «Росатом». В результате погибли пять человек, еще несколько специалистов пострадали. По данным Росгидромета, в день происшествия в Северодвинске произошло кратковременное повышение радиационного фона до 1,78 микрозиверта в час при норме 0,11 микрозиверта. Позднее федеральная служба сообщила, что это было связано с прохождением облака радиоактивных инертных газов.

19 августа президент России Владимир Путин впервые отреагировал на аварию. По его словам, никакой угрозы нет, повышения радиационного фона в регионе не зафиксировано. Радиационную обстановку контролируют независимые эксперты, добавил глава государства.

20 августа замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что передача данных со станций мониторинга ядерных испытаний является добровольной.

Автор: Евгений Калюков
Теги: радиация, мониторинг
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Две мониторинговые станции перестали выходить на связь после ЧП с ракетой
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Еще две станции перестали выходить на связь после ЧП под Северодвинском
Политика
В МИДе назвали добровольной передачу данных с мониторинговых станций
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