Две станции ядерного мониторинга в России возобновили передачу данных

Об этом сообщил представитель Организации Договора о запрещении ядерных испытаний. О выходе из строя одной из станций ранее не было известно. Установки перестали передавать данные вскоре после ЧП в Архангельской области

Вид на город Билибино (Фото: Константин Лемешев / ТАСС)

Две расположенные в России станции мониторинга ядерных испытаний — в якутском поселке Пеледуй и в городе Билибино на Чукотке — возобновили передачу данных, сообщил исполнительный секретарь организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо.

«Радионуклидные станции RUP 56 (Пеледуй) и RUP 57 (Билибино) возобновили работу в России и в настоящее время передают информацию во Временный технический секретариат [ОДВЗЯИ]», — написал Зербо на своей странице в сети Twitter, назвав случившееся отличным примером сотрудничества с операторами российских станций мониторинга.

Ранее сообщалось, что передачу данных в ОДВЗЯИ прекратили четыре мониторинговые станции — в Билибино, Залесово (Алтайский край), Кирове и Дубне. Информации о проблемах со станцией в Пеледуе до этого момента не было.

20 августа Зербо сообщил газате The Wall Street Journal, что эксперты ОДВЗЯИ просят своих коллег в России как можно скорее возобновить работу станций мониторинга. Газета отмечала, что ранее российские чиновники объяснили сбои с передачей данных проблемами со связью.