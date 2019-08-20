Две станции ядерного мониторинга в России возобновили передачу данных

Две расположенные в России станции мониторинга ядерных испытаний — в якутском поселке Пеледуй и в городе Билибино на Чукотке — возобновили передачу данных, сообщил исполнительный секретарь организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо.
«Радионуклидные станции RUP 56 (Пеледуй) и RUP 57 (Билибино) возобновили работу в России и в настоящее время передают информацию во Временный технический секретариат [ОДВЗЯИ]», — написал Зербо на своей странице в сети Twitter, назвав случившееся отличным примером сотрудничества с операторами российских станций мониторинга.
Ранее сообщалось, что передачу данных в ОДВЗЯИ прекратили четыре мониторинговые станции — в Билибино, Залесово (Алтайский край), Кирове и Дубне. Информации о проблемах со станцией в Пеледуе до этого момента не было.
20 августа Зербо сообщил газате The Wall Street Journal, что эксперты ОДВЗЯИ просят своих коллег в России как можно скорее возобновить работу станций мониторинга. Газета отмечала, что ранее российские чиновники объяснили сбои с передачей данных проблемами со связью.