 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Два человека пострадали при жесткой посадке вертолета в озеро на Алтае

Вертолет совершил жесткую посадку в акватории озера на Алтае

Частный вертолет Robinson совершил жесткую посадку в акваторию озера Телецкое в Республике Алтай, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

На борту были два человека, их доставили в больницу.

Инцидент произошел вблизи села Иогач в Турочакском районе на северо-востоке региона. Прокуроры начали проверку, причины ЧП устанавливаются.

При крушении вертолета Ми-8 в Хабаровском крае никто не выжил
Общество

14 июля вертолет Ми-8 с 14 пассажирами совершил незапланированную посадку в 26 км от Ленска в Якутии. Как сообщили в прокуратуре, инцидент произошел при выполнении лесоавиационных работ. Никто не пострадал.

В тот же день в Хабаровском крае пропал вертолет Ми-8, следовавший из Охотска в Магадан. На борту находились пять человек. Обломки обнаружили 16 июля, было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц).

Читайте РБК в Telegram.

Суд рассмотрит апелляцию по делу о замене сотрудника искусственным интеллектом

В Южной Корее из-за ливней погибли четыре человека

ЕС согласовал «жесткий» пакет антироссийских санкций

Жителя Крыма задержали из-за передачи данных украинской разведке

Bloomberg узнал, какая страна обсуждает участие в плане США по Украине

В Северной Осетии двух подростков заподозрили в совершении преступлений террористической направленности

Сечин выступил за корректировку диапазона отклонения топливных цен

Власти оценили ущерб от разлива нефти в Енисее

Telegram откроет представительство в России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Республика Алтай аварийная посадка Вертолет вертолет Robinson прокуратура
Материалы по теме
Пропавший вертолет Ми-8 нашли со следами горения
Общество
Прокуратура сообщила об аварийной посадке вертолета в Якутии
Общество
Вертолет МЧС вылетел на поиски пропавшего Ми-8
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 91,08 (+0,11) Инвестиции, 18 июл, 20:20 Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 78,31 (+0,13) Инвестиции, 18 июл, 20:20
За растрату при сооружении фортификаций под Белгородом арестовали троих Политика, 06:23
Два человека пострадали при жесткой посадке вертолета в озеро на Алтае Общество, 06:04
Экс-глава СДПГ объяснил частые поездки в Россию «волнующими вопросами» Политика, 05:47
Как выглядят пляж, отели, магазины и закат на курорте в КНДР. Видео Политика, 05:36
WSJ узнала об изменении в графике поставок оружия США ради Украины Политика, 05:22
Все перенаправленные из Москвы рейсы примет аэропорт Пулково Политика, 04:54
В Берлине заявили, что Трамп продолжил помощь Украине под влиянием Мерца Политика, 04:36
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Эксперты по безопасности заявили о создании нового миропорядка при Трампе Политика, 04:34
Домодедово, Жуковский и Внуково возобновили работу Политика, 04:09
WSJ узнала о попытках Бессента убедить Трампа не увольнять главу ФРС Политика, 03:47
В Эс-Сувейде в Сирии прекратились боестолкновения Политика, 03:34
Отдых на курорте в Северной Корее. Фото Общество, 02:51
Будущий член руководства ЕЦБ призвал учитывать политические риски Финансы, 02:51
В переговорной группе подтвердили предложение Украины о новой встрече Политика, 02:40