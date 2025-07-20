Два человека пострадали при жесткой посадке вертолета в озеро на Алтае
Частный вертолет Robinson совершил жесткую посадку в акваторию озера Телецкое в Республике Алтай, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
На борту были два человека, их доставили в больницу.
Инцидент произошел вблизи села Иогач в Турочакском районе на северо-востоке региона. Прокуроры начали проверку, причины ЧП устанавливаются.
14 июля вертолет Ми-8 с 14 пассажирами совершил незапланированную посадку в 26 км от Ленска в Якутии. Как сообщили в прокуратуре, инцидент произошел при выполнении лесоавиационных работ. Никто не пострадал.
В тот же день в Хабаровском крае пропал вертолет Ми-8, следовавший из Охотска в Магадан. На борту находились пять человек. Обломки обнаружили 16 июля, было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц).
Читайте РБК в Telegram.
Суд рассмотрит апелляцию по делу о замене сотрудника искусственным интеллектом
В Южной Корее из-за ливней погибли четыре человека
ЕС согласовал «жесткий» пакет антироссийских санкций
Жителя Крыма задержали из-за передачи данных украинской разведке
Bloomberg узнал, какая страна обсуждает участие в плане США по Украине
В Северной Осетии двух подростков заподозрили в совершении преступлений террористической направленности
Сечин выступил за корректировку диапазона отклонения топливных цен
Власти оценили ущерб от разлива нефти в Енисее
Telegram откроет представительство в России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов