Два человека пострадали при жесткой посадке вертолета в озеро на Алтае

Частный вертолет Robinson совершил жесткую посадку в акваторию озера Телецкое в Республике Алтай, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

На борту были два человека, их доставили в больницу.

Инцидент произошел вблизи села Иогач в Турочакском районе на северо-востоке региона. Прокуроры начали проверку, причины ЧП устанавливаются.

14 июля вертолет Ми-8 с 14 пассажирами совершил незапланированную посадку в 26 км от Ленска в Якутии. Как сообщили в прокуратуре, инцидент произошел при выполнении лесоавиационных работ. Никто не пострадал.

В тот же день в Хабаровском крае пропал вертолет Ми-8, следовавший из Охотска в Магадан. На борту находились пять человек. Обломки обнаружили 16 июля, было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц).