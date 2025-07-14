Прокуратура сообщила об аварийной посадке вертолета в Якутии

Ветролет Ми-8 (Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости)

Вертолет Ми-8 с 14 пассажирами совершил незапланированную посадку в 26 км от Ленска в Якутии, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, инцидент произошел при выполнении лесоавиационных работ. На борту находились десять работников авиалесоохраны, один летчик-наблюдатель, а также экипаж из трех человек. Никто не пострадал. Пассажиры ожидают прибытия резервного судна.

Якутская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства происшествия.

14 июля 2025 года в Хабаровском крае пропал вертолет Ми-8, следовавший из Охотска в Магадан. На борту находились пять человек: три члена экипажа и два техника. Для поисков задействовали поисково-спасательные воздушные суда Росавиации.

Следственный комитет начал проверку по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса). Максимальное наказание — семь лет лишения свободы.