На Дальнем Востоке пропал вертолет Ми-8

В Хабаровском крае ведутся поиски вертолета, следовавшего из Охотска в Магадан. На его борту находятся пять человек: три члена экипажа и два техника. К поискам пропавшего вертолета привлечены поисково-спасательные суда Росавиации

Вертолет Ми-8 (Фото: Александр Легкий / Global Look Press)

Вертолет Ми-8Т, принадлежащий авиакомпании «Взлет», пропал в Хабаровском крае, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. По предварительной информации, на борту пропавшего судна находятся пять человек: три члена экипажа и два технических специалиста.

Вертолет с регистрационным номером RA-25660 вылетел из населенного пункта Охотск и должен был прибыть в Магадан. Однако в установленное время экипаж не вышел на связь.

Для поисков пропавшего вертолета задействованы поисково-спасательные воздушные суда Росавиации. Из Магадана вылетел самолет Ан-26 авиакомпании «ИрАэро» со спасателями Магаданской региональной поисково-спасательной базы (филиал подведомственного Росавиации ФКУ «Дальневосточный АПСЦ»), из Охотска — вертолет Ми-8 авиакомпании «Дальнереченск Авиа» со спасателями филиала Хабаровской РПСБ (также находится в ведении Росавиации).

В Восточном управлении СК на транспорте сообщили РБК, что уточняют информацию. «В настоящее время силы и средства МЧС России не задействованы», — сообщили в главном управлении МЧС по Хабаровскому краю. По словам представителя Росавиации, в готовность сейчас приводится вертолет Ми-8 Хабаровского АСЦ МЧС России.

Ми-8Т — десантно-транспортный вариант многоцелевого вертолета Ми-8, разработанного в ОКБ М.Л. Миля (сейчас — ОАО «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля» холдинга «Вертолеты России»). Максимальная взлетная масса этого вертолета — 12 т, максимальная скорость — 250 км/ч, дальность полета — до 500 км.