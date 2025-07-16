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При крушении вертолёта Ми-8 в Хабаровском крае никто не выжил

МЧС: никто не выжил при крушении вертолета Ми-8 в Хабаровском крае

При крушении вертолёта Ми-8 в Хабаровском крае никто не выжил
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При крушении вертолета Ми-8 в Хабаровском крае никто не выжил, сообщает МЧС, ссылаясь на данные Росавиации.

Обломки нашли на 900-метровой высоте в труднодоступном районе мыса Гадикан, в 130 км от поселка Охотск. Участок скалистый, окружен лесом.

На месте нашли тела 5 человек, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Спасатели вместе со следователями обследуют место крушения и обломки вертолета, ищут бортовые самописцы, чтобы установить обстоятельства авиакатастрофы.

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По данным следствия, в понедельник 14 июля МИ-8Т вылетел из поселка Охотск в город Магадан.

«В пункте обязательного доклада экипаж с диспетчером на связь не вышел. Воздушное судно в предусмотренное время в пункт назначения не прибыло, аварийный радиомаяк не сработал» — говорится в сообщении СКР.

Поисками руководила Росавиация, были оповещены находившиеся в Охотском море суда. Поисковые группы обследовали с воздуха с воздуха 880 кв.км тайги и акватории моря, уточняет Аmur Media.

По данным издания, упавший вертолет находился в эксплуатации 46 лет.

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Денис Малышев
Вертолет Ми-8 авиакатастрофа Росавиация МЧС СКР
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