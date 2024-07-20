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Мэр Краснодара приехал на митинг и предложил заковать себя в наручники

Мэр Краснодара приехал на стихийный митинг и предложил заковать себя в наручники
Этим утром жители микрорайона Россинского перекрыли одну из улиц Краснодара из-за ежедневных отключений электричества. Мэр города приехал к жителям и пообещал никуда не уходить, пока проблема не будет решена
Евгений Наумов
Евгений Наумов (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Мэр Краснодара Евгений Наумов приехал на стихийный митинг из-за массовых отключений света, где пообещал оставаться на месте, пока ситуация не будет разрешена. Видео общения градоначальника с жителями опубликовали телеграм-каналы «Осторожно, Новости» и «Краснодар и край».

Этим утром «Осторожно, Новости» сообщал, что недовольные отключениями жители перекрыли улицу Кирилла Россинского. «Каждый день отключали свет, каждый день. Сутки света не было сейчас, жара выше 40 градусов, домов 10–15 — нет света, в каждом доме по 600 квартир», — рассказывал один из местных жителей.

Мэр Краснодара приехал на митинг и предложил заковать себя в наручники
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Спустя несколько часов на месте перекрытия улицы появились сотрудники полиции, потом туда приехал глава города Наумов. Он признал, что в данный момент в городе есть отключения света, которые связаны с проблемами на АЭС (вероятно, речь идет про отключение одного из энергоблоков Ростовской АЭС, которое произошло 16 июля. — РБК). Вместе с тем, по его словам, в районе улицы Кирилла Россинского случилась авария «на кабеле», сейчас «работы ведутся, тянется новый кабель».

Также мэр пообещал подвезти жителям воду в необходимом им количестве и сказал, что не уйдет с места протеста, пока не дадут электроснабжение. В ответ одна из протестующих закричала, что «мы тоже отсюда не уйдем». Другие люди поддержали ее аплодисментами. «Еще раз повторяю, я отсюда не уеду. Сейчас сядем с управляющими компаниями, будем вместе с вами... Хотите, привяжите меня наручниками к столбу, если вам так будет спокойнее», — заявил Наумов, призвав жителей как можно скорее разблокировать движение по магистрали.

Позже губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале сообщил, что из-за аномальной жары нагрузка на энергосистему в регионе «колоссальная», из-за чего некоторые районы сталкиваются с отключениями. «Знаю и понимаю все возмущения жителей из-за перебоев <...>. Самая сложная ситуация в Краснодаре в районе улицы Россинского. По моему поручению там находится мэр города Евгений Наумов, который постоянно докладывает об обстановке», — рассказал глава региона.

РБК обратился за комментарием в ГУ МВД по региону.

На юге России ввели ограничения энергоснабжения на фоне жары
Общество
Фото:Александр Река / ТАСС

16 июля один из энергоблоков Ростовской АЭС отключился под действием автоматики из-за неполадок на турбогенераторе. Из-за этого три района Краснодара попали в зону временного отключения электроэнергии. Сбой на АЭС также затронул ряд южных регионов России, в том числе Ростовскую область, Ставропольский край, Крым, Кабардино-Балкарию, Дагестан и Карачаево-Черкесию.

В пресс-службе Ростовской АЭС связывали отключения электричества с аномальной жарой и заявили об историческом максимуме потребления электроэнергии в последние дни — 21,1 тыс. МВт. Замглавы Минэнерго Евгений Грабчак прогнозировал на юге России дефицит электроснабжения в 800–900 МВт в среднесрочной перспективе. В ближайшее время, по его словам, будут объявлены конкурсы для определения исполнителей строительства будущих объектов генерации.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
При участии
Ольга Ваганова
юг России отключение электричества Краснодар мэр города наручники митинг
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